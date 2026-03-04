Рейтинг@Mail.ru
Блогер из Узбекистана рассказал о ситуации в Дубае после ночных атак - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/dubay-2078384836.html
Блогер из Узбекистана рассказал о ситуации в Дубае после ночных атак
Блогер из Узбекистана рассказал о ситуации в Дубае после ночных атак - РИА Новости, 04.03.2026
Блогер из Узбекистана рассказал о ситуации в Дубае после ночных атак
Ситуация после ночных атак в Дубае утром в среду остается спокойной, сообщил РИА Новости популярный в Узбекистане блогер и журналист Кирилл Альтман, который... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T10:10:00+03:00
2026-03-04T10:10:00+03:00
в мире
дубай
сша
иран
марко рубио
военная операция сша и израиля против ирана
узбекистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078004629_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_5d16d89a928243a4798fec54a591cf18.jpg
https://ria.ru/20260303/turizm-2078060797.html
дубай
сша
иран
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078004629_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_221f822328449d12acabeff064c7f1dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дубай, сша, иран, марко рубио, военная операция сша и израиля против ирана, узбекистан
В мире, Дубай, США, Иран, Марко Рубио, Военная операция США и Израиля против Ирана, Узбекистан
Блогер из Узбекистана рассказал о ситуации в Дубае после ночных атак

Блогер Альтман: ситуация после ночных атак в Дубае остается спокойной

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРайон Даунтаун Дубай в Дубае
Район Даунтаун Дубай в Дубае - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Район Даунтаун Дубай в Дубае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТАШКЕНТ, 4 мар - РИА Новости. Ситуация после ночных атак в Дубае утром в среду остается спокойной, сообщил РИА Новости популярный в Узбекистане блогер и журналист Кирилл Альтман, который находится в этом городе.
Минувшей ночью в разных районах Дубая вновь были слышны взрывы. По данным медиаофиса эмирата, эти звуки стали следствием работы систем ПВО. Позднее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что дрон атаковал парковку консульства США в Дубае, после чего там начался пожар, но обошлось без пострадавших и жертв.
"Ночью здесь было жёстко, уже ближе к центру, летал истребитель вокруг. Сегодня все нормально, обычный день", - сказал Альтман, рассказывая о ситуации после ночных атак.
Ранее узбекские авиакомпании Qanot Sharq и Centrum Air сообщили, что в среду выполнят вывозные рейсы пассажиров, застрявших в Дубае после закрытия воздушного пространства над ОАЭ. Один из них запланирован на 10.25 (9.25 мск), другой - на 14.30 (13.30 мск).
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Пассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов в аэропорту Шереметьево в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Туристка из России рассказала, сколько стоил билет из Омана до Москвы
3 марта, 02:35
 
В миреДубайСШАИранМарко РубиоВоенная операция США и Израиля против ИранаУзбекистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала