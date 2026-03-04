Блогер из Узбекистана рассказал о ситуации в Дубае после ночных атак

ТАШКЕНТ, 4 мар - РИА Новости. Ситуация после ночных атак в Дубае утром в среду остается спокойной, сообщил РИА Новости популярный в Узбекистане блогер и журналист Кирилл Альтман, который находится в этом городе.

"Ночью здесь было жёстко, уже ближе к центру, летал истребитель вокруг. Сегодня все нормально, обычный день", - сказал Альтман, рассказывая о ситуации после ночных атак.