Блогер из Узбекистана рассказал о ситуации в Дубае после ночных атак

ТАШКЕНТ, 4 мар - РИА Новости. Ситуация после ночных атак в Дубае утром в среду остается спокойной, сообщил РИА Новости популярный в Узбекистане блогер и журналист Кирилл Альтман, который находится в этом городе.
Минувшей ночью в разных районах Дубая вновь были слышны взрывы. По данным медиаофиса эмирата, эти звуки стали следствием работы систем ПВО. Позднее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что дрон атаковал парковку консульства США в Дубае, после чего там начался пожар, но обошлось без пострадавших и жертв.
"Ночью здесь было жёстко, уже ближе к центру, летал истребитель вокруг. Сегодня все нормально, обычный день", - сказал Альтман, рассказывая о ситуации после ночных атак.
Ранее узбекские авиакомпании Qanot Sharq и Centrum Air сообщили, что в среду выполнят вывозные рейсы пассажиров, застрявших в Дубае после закрытия воздушного пространства над ОАЭ. Один из них запланирован на 10.25 (9.25 мск), другой - на 14.30 (13.30 мск).
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.