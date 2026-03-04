Рейтинг@Mail.ru
Первый вывозной рейс S7 вылетел из Дубая в Новосибирск
04:34 04.03.2026
Первый вывозной рейс S7 вылетел из Дубая в Новосибирск
Первый вывозной рейс S7 вылетел из Дубая в Новосибирск - РИА Новости, 04.03.2026
Первый вывозной рейс S7 вылетел из Дубая в Новосибирск
Первый вывозной рейс авиакомпании S7 вылетел из Дубая в Новосибирск с полной загрузкой, сообщает пресс-служба авиакомпании. РИА Новости, 04.03.2026
Первый вывозной рейс S7 вылетел из Дубая в Новосибирск

Первый вывозной рейс S7 вылетел из Дубая в Новосибирск с полной загрузкой

Самолет Embarer-170 авиакомпании S7 Airlines
Самолет Embarer-170 авиакомпании S7 Airlines. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Первый вывозной рейс авиакомпании S7 вылетел из Дубая в Новосибирск с полной загрузкой, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Ранее авиакомпания S7 запрашивала разрешение на выполнение рейса из Дубая в Новосибирск альтернативным маршрутом через Анталью.
Вернувшийся из Дубая турист рассказал, что на вывозных рейсах есть места
03:20
"Первый вывозной рейс S7 5786 Дубай (DXB) - Новосибирск вылетел в 03.51 по местному времени (02.51 мск - ред.) с полной загрузкой. Ориентировочное время прибытия в аэропорт Толмачево - 19.10 по новосибирскому времени (15.10 мск - ред.)", - сообщила авиакомпания в Telegram-канале.
Уточняется, что полет осуществляется по согласованному маршруту с технической посадкой в Анталье для дозаправки на воздушном судне Airbus A321.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время их вывозят эмиратские и российские авиакомпании.
S7 запросила допуск на выполнение вывозных рейсов из ОАЭ в Россию
2 марта, 21:35
 
В миреДубайНовосибирскАнталья (провинция)S7 AirlinesТолмачево (аэропорт)Airbus A321Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
