Рейтинг@Mail.ru
Россияне помогли семье с двумя детьми из Франции в Дубае - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
02:32 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/dubay-2078338284.html
Россияне помогли семье с двумя детьми из Франции в Дубае
Россияне помогли семье с двумя детьми из Франции в Дубае - РИА Новости, 04.03.2026
Россияне помогли семье с двумя детьми из Франции в Дубае
Туристка из Уфы Гулия Саитова рассказала РИА Новости, что россияне помогли поселиться в переполненную гостиницу в Дубае семье с двумя детьми из Франции. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T02:32:00+03:00
2026-03-04T02:32:00+03:00
туризм
дубай
франция
сша
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564479175_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_9c062bd3a0b02d54a5e2651e7c8d74d5.jpg
https://ria.ru/20260304/dubaj-2078335790.html
https://ria.ru/20260303/turistka-2078311869.html
дубай
франция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564479175_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_58f5b4b573dd9ce9098b7a8edae0c5d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дубай, франция, сша, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, туризм
Туризм, Дубай, Франция, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Туризм
Россияне помогли семье с двумя детьми из Франции в Дубае

Россияне помогли семье из Франции поселиться в переполненный отель в Дубае

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВид на новую и старую часть города Дубая из отеля Jumeirah Emirates Towers. (Съемка через стекло)
Вид на новую и старую часть города Дубая из отеля Jumeirah Emirates Towers. (Съемка через стекло) - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Вид на новую и старую часть города Дубая из отеля Jumeirah Emirates Towers. (Съемка через стекло). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 мар - РИА Новости. Туристка из Уфы Гулия Саитова рассказала РИА Новости, что россияне помогли поселиться в переполненную гостиницу в Дубае семье с двумя детьми из Франции.
После отмены рейсов из-за взрывов в Дубае туристов привезли в гостиницы.
Высотные здания в районах Марина и Джумейра Лейк-Тауэрс в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Туристы из России рассказали, что продлевали жилье в Дубае за свой счет
01:58
"Очередь на заселение была огромная, практически весь холл был заполнен людьми. Когда в ожидании провели около двух часов, увидели семью с двумя детьми: мальчик пяти-шести лет и девочка чуть постарше. Как выяснилось, они были из Франции. Дети уже стояли уставшие, измученные. Их стало очень жалко, поэтому предложили пропустить их без очереди, оформить на заселение"- рассказала Саитова.
По её словам, очередь была разношёрстная, были туристы из многих стран, но семью с маленькими детьми пожалели только россияне.
"В любой, даже такой сложной ситуации, нужно оставаться человечными, а маленьким детям в такой ситуации ещё сложнее", - отметила она.
Гулия также рассказала, что после встретила эту семью на улице. Выяснилось, что у мальчика был маленький юбилей. "Ему исполнилось пять лет. Такой вот день рождения получился", - добавила собеседница.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Российская туристка рассказала, что не ощущала опасности в Дубае
Вчера, 21:18
 
ТуризмДубайФранцияСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала