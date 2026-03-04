https://ria.ru/20260304/dubay-2078338284.html
Россияне помогли семье с двумя детьми из Франции в Дубае
Россияне помогли семье с двумя детьми из Франции в Дубае - РИА Новости, 04.03.2026
Россияне помогли семье с двумя детьми из Франции в Дубае
Туристка из Уфы Гулия Саитова рассказала РИА Новости, что россияне помогли поселиться в переполненную гостиницу в Дубае семье с двумя детьми из Франции. РИА Новости, 04.03.2026
ВЛАДИВОСТОК, 4 мар - РИА Новости. Туристка из Уфы Гулия Саитова рассказала РИА Новости, что россияне помогли поселиться в переполненную гостиницу в Дубае семье с двумя детьми из Франции.
После отмены рейсов из-за взрывов в Дубае
туристов привезли в гостиницы.
"Очередь на заселение была огромная, практически весь холл был заполнен людьми. Когда в ожидании провели около двух часов, увидели семью с двумя детьми: мальчик пяти-шести лет и девочка чуть постарше. Как выяснилось, они были из Франции
. Дети уже стояли уставшие, измученные. Их стало очень жалко, поэтому предложили пропустить их без очереди, оформить на заселение"- рассказала Саитова.
По её словам, очередь была разношёрстная, были туристы из многих стран, но семью с маленькими детьми пожалели только россияне.
"В любой, даже такой сложной ситуации, нужно оставаться человечными, а маленьким детям в такой ситуации ещё сложнее", - отметила она.
Гулия также рассказала, что после встретила эту семью на улице. Выяснилось, что у мальчика был маленький юбилей. "Ему исполнилось пять лет. Такой вот день рождения получился", - добавила собеседница.
США
и Израиль
в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.