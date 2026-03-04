Вид на новую и старую часть города Дубая из отеля Jumeirah Emirates Towers. (Съемка через стекло). Архивное фото

Россияне помогли семье с двумя детьми из Франции в Дубае

ВЛАДИВОСТОК, 4 мар - РИА Новости. Туристка из Уфы Гулия Саитова рассказала РИА Новости, что россияне помогли поселиться в переполненную гостиницу в Дубае семье с двумя детьми из Франции.

После отмены рейсов из-за взрывов в Дубае туристов привезли в гостиницы.

"Очередь на заселение была огромная, практически весь холл был заполнен людьми. Когда в ожидании провели около двух часов, увидели семью с двумя детьми: мальчик пяти-шести лет и девочка чуть постарше. Как выяснилось, они были из Франции . Дети уже стояли уставшие, измученные. Их стало очень жалко, поэтому предложили пропустить их без очереди, оформить на заселение"- рассказала Саитова.

По её словам, очередь была разношёрстная, были туристы из многих стран, но семью с маленькими детьми пожалели только россияне.

"В любой, даже такой сложной ситуации, нужно оставаться человечными, а маленьким детям в такой ситуации ещё сложнее", - отметила она.

Гулия также рассказала, что после встретила эту семью на улице. Выяснилось, что у мальчика был маленький юбилей. "Ему исполнилось пять лет. Такой вот день рождения получился", - добавила собеседница.