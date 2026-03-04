Рейтинг@Mail.ru
Первый с начала кризиса рейс Emirates в Москву вылетел из Дубая - РИА Новости, 04.03.2026
01:48 04.03.2026
Первый с начала кризиса рейс Emirates в Москву вылетел из Дубая
Первый с начала кризиса рейс Emirates в Москву вылетел из Дубая
Первый с момента нападения Израиля и США на Иран рейс авиакомпании Emirates вылетел в Москву, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24. РИА Новости, 04.03.2026
Первый с начала кризиса рейс Emirates в Москву вылетел из Дубая

Первый с момента нападения Израиля и США на Иран рейс Emirates вылетел в Москву

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Emirates
Самолет авиакомпании Emirates - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании Emirates. Архивное фото
ДУБАЙ, 4 мар - РИА Новости. Первый с момента нападения Израиля и США на Иран рейс авиакомпании Emirates вылетел в Москву, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
По данным сервиса, рейс EK131, выполняемый самолетом Airbus A380, вылетел из Дубая в 21.57 по местному времени. Рейс следует по удлиненному маршруту, избегая воздушного пространства Ирана.
Люди в центре Дубая - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Россиянка рассказала об обстановке в Дубае
Вчера, 21:35
Начиная со вторника, эмиратские авиакомпании начали выполнять ограниченное число рейсов, отдавая приоритет пассажирам, которые не смогли вылететь вовремя из-за закрытия воздушного пространства и отмены рейсов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время эмиратские и российские авиакомпании их вывозят.
Пассажирский самолет в небе над Москвой - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Первый рейс из Дубая прибыл в Москву
Вчера, 07:24
 
В миреИранСШАИзраильEmiratesFlightradar24Airbus A380Военная операция США и Израиля против ИранаМосква
 
 
