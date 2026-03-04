Первый с начала кризиса рейс Emirates в Москву вылетел из Дубая

Начиная со вторника, эмиратские авиакомпании начали выполнять ограниченное число рейсов, отдавая приоритет пассажирам, которые не смогли вылететь вовремя из-за закрытия воздушного пространства и отмены рейсов.

В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.