Застрявшая в Дубае туристка рассказала о растерянности

КИШИНЕВ, 4 мар - РИА Новости. Российская туристка, которая вместе с семьей застряла в Дубае и очень напугана и растеряна из-за постоянных взрывов и неопределенности с полетом, рассказала РИА Новости, что туроператор уже четыре дня молчит по поводу рейса, а от авиакомпании приходят противоречивые сообщения.

Собеседница сообщила, что находится в Дубае с мужем и двумя детьми, один из которых грудной. Вылет, согласно путевке, намечен на 5 марта. Она пыталась вместе с семьей покинуть Дубай раньше, но помешал резкий рост цен, которые достигали 360 тысяч рублей на билеты для ее семьи. С 28 февраля женщина пыталась выйти на связь с туроператором и просила за доплату сменить дату вылета, но, по ее словам, он так и не смог решить вопрос, ссылаясь на то, что на очереди у него другие клиенты, которые по турпутевке должны вылететь раньше женщины и ее семьи.

"Наш туроператор вообще молчит. Ничего никто толком не ответил по нашему рейсу. Ни на заявку 28 числа, ни сегодня... А до этого за эти два дня получила абсолютно два разных ответа от авиакомпании... Я в полном неведении", - сказала туристка.

По словам женщины, на руках у нее ничего нет - ни номера бронирования, ни номера билета.

"У меня взрослая дочь напугана очень сильно. Младшая, конечно, ничего не понимает. Вчера "бахало" очень сильно, ночью "бахало" - каждый раз ребенок аж вздрагивает, подпрыгивает и бежит к выходу, потому что после бомбежки страшно всегда", - поделилась собеседница агентства, отметив, что семья согласна уехать в любой город, лишь бы покинуть зону конфликта.

Ассоциация туроператоров ранее сообщала, что в странах Персидского залива из-за ближневосточного конфликта застряло около 55 тысяч россиян. Наибольшее число российских туристов оказались заблокированными в ОАЭ . В настоящее время эмиратские и российские авиакомпании их вывозят.