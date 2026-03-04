Рейтинг@Mail.ru
Застрявшая в Дубае туристка рассказала о растерянности - РИА Новости, 04.03.2026
22:00 04.03.2026
Застрявшая в Дубае туристка рассказала о растерянности
Застрявшая в Дубае туристка рассказала о растерянности - РИА Новости, 04.03.2026
Застрявшая в Дубае туристка рассказала о растерянности
Российская туристка, которая вместе с семьей застряла в Дубае и очень напугана и растеряна из-за постоянных взрывов и неопределенности с полетом, рассказала РИА РИА Новости, 04.03.2026
дубай, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Застрявшая в Дубае туристка рассказала о растерянности

РИА Новости: россиянка в Дубае растеряна из-за неопределенности с вылетом

© Екатерина ЧесноковаДубай
Дубай - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Екатерина Чеснокова
Дубай. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 4 мар - РИА Новости. Российская туристка, которая вместе с семьей застряла в Дубае и очень напугана и растеряна из-за постоянных взрывов и неопределенности с полетом, рассказала РИА Новости, что туроператор уже четыре дня молчит по поводу рейса, а от авиакомпании приходят противоречивые сообщения.
Собеседница сообщила, что находится в Дубае с мужем и двумя детьми, один из которых грудной. Вылет, согласно путевке, намечен на 5 марта. Она пыталась вместе с семьей покинуть Дубай раньше, но помешал резкий рост цен, которые достигали 360 тысяч рублей на билеты для ее семьи. С 28 февраля женщина пыталась выйти на связь с туроператором и просила за доплату сменить дату вылета, но, по ее словам, он так и не смог решить вопрос, ссылаясь на то, что на очереди у него другие клиенты, которые по турпутевке должны вылететь раньше женщины и ее семьи.
Отель Бурдж Аль-Араб в Дубае - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Россиянка рассказала, что ее рейс перенесли из Дубая в соседний эмират
Вчера, 21:57
"Наш туроператор вообще молчит. Ничего никто толком не ответил по нашему рейсу. Ни на заявку 28 числа, ни сегодня... А до этого за эти два дня получила абсолютно два разных ответа от авиакомпании... Я в полном неведении", - сказала туристка.
По словам женщины, на руках у нее ничего нет - ни номера бронирования, ни номера билета.
"У меня взрослая дочь напугана очень сильно. Младшая, конечно, ничего не понимает. Вчера "бахало" очень сильно, ночью "бахало" - каждый раз ребенок аж вздрагивает, подпрыгивает и бежит к выходу, потому что после бомбежки страшно всегда", - поделилась собеседница агентства, отметив, что семья согласна уехать в любой город, лишь бы покинуть зону конфликта.
Ассоциация туроператоров ранее сообщала, что в странах Персидского залива из-за ближневосточного конфликта застряло около 55 тысяч россиян. Наибольшее число российских туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время эмиратские и российские авиакомпании их вывозят.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Район Даунтаун Дубай в Дубае - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Вернувшаяся из ОАЭ туристка оценила работу авиакомпании
Вчера, 18:01
 
ДубайВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
Заголовок открываемого материала