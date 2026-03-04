Рейтинг@Mail.ru
Вывозной рейс Utair вылетел из Дубая в Москву
19:08 04.03.2026
Вывозной рейс Utair вылетел из Дубая в Москву
Вывозной рейс Utair вылетел из Дубая в Москву - РИА Новости, 04.03.2026
Вывозной рейс Utair вылетел из Дубая в Москву
Вывозной рейс авиакомпании Utair UT 716 вылетел из международного аэропорта Дубая в Москву, выяснил корреспондент РИА Новости на основе данных арабской... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T19:08:00+03:00
2026-03-04T19:08:00+03:00
в мире
дубай
ютэйр
военная операция сша и израиля против ирана
москва
https://ria.ru/20260304/passazhirka-2078548794.html
https://ria.ru/20260304/dubaj-2078555894.html
дубай
москва
в мире, дубай, ютэйр, военная операция сша и израиля против ирана, москва
В мире, Дубай, ЮТэйр, Военная операция США и Израиля против Ирана, Москва
Вывозной рейс Utair вылетел из Дубая в Москву

Вывозной рейс Utair вылетел из Дубая во Внуково

ДУБАЙ, 4 мар - РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании Utair UT 716 вылетел из международного аэропорта Дубая в Москву, выяснил корреспондент РИА Новости на основе данных арабской авиагавани.
"Вылетел", - говорится на онлайн-табло дубайского аэропорта.
Район Даунтаун Дубай в Дубае - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Вернувшаяся из ОАЭ туристка оценила работу авиакомпании
Вчера, 18:01
Самолет направляется в аэропорт "Внуково". Ожидаемое время прибытия - 1.30 мск 5 марта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство. Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время эмиратские и российские авиакомпании их вывозят.
Колесо обозрения Око Дубая на острове Bluewaters в Дубае - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Турист рассказал, что его беспокоило в Дубае
Вчера, 18:21
 
В миреДубайЮТэйрВоенная операция США и Израиля против ИранаМосква
 
 
