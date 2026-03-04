Вывозной рейс Utair вылетел из Дубая в Москву

ДУБАЙ, 4 мар - РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании Utair UT 716 вылетел из международного аэропорта Дубая в Москву, выяснил корреспондент РИА Новости на основе данных арабской авиагавани.
"Вылетел", - говорится на онлайн-табло дубайского аэропорта.
Самолет направляется в аэропорт "Внуково". Ожидаемое время прибытия - 1.30 мск 5 марта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство. Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время эмиратские и российские авиакомпании их вывозят.
