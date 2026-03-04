Рейтинг@Mail.ru
15:35 04.03.2026
FT: ситуация на Ближнем Востоке сказывается на мировых потоках драгметаллов
FT: ситуация на Ближнем Востоке сказывается на мировых потоках драгметаллов
дубай, оаэ, ближний восток, в мире
Дубай, ОАЭ, Ближний Восток, В мире
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Слитки золота
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
Слитки золота. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Мировые товарные потоки золота и серебра были нарушены из-за перебоев в авиасообщении через Дубай в ОАЭ, поскольку это крупный центр транспортировки драгоценных металлов, сообщает газета Financial Times.
"Глобальные потоки золота и серебра испытывают серьезные сбои, поскольку военные действия на Ближнем Востоке приостановили большинство авиаперелетов в Дубай и из него... Дубай - ведущий транспортный узел для драгоценных металлов, на который приходилось около 20% глобальных потоков золота в прошлом году", - говорится в статье.
Нефтяная качалка
США не смогут быстро компенсировать возможный дефицит нефти, пишут СМИ
Вчера, 09:45
Эти поставки включают в себя как драгоценные металлы, добытые в Африке и затем переработанные в ОАЭ, так и потоки из Европы в Азию, которые проходят транзитом, указывается в материале. При этом Дубай был вторым по величине экспортером золота в мире в 2024 году, а Индия - крупнейшим получателем его поставок, следует из данных таможни, которые приводятся в статье.
Если поставки золота и серебра будут нарушены на длительный срок, это может привести к росту цен на азиатских рынках и в целом увеличению волатильности цен металлов, считают трейдеры и аналитики.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние, арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Ракетный комплекс в Тегеране
Иран поразил не менее девяти военных баз США за 48 часов, пишут СМИ
Вчера, 14:24
 
ДубайОАЭБлижний ВостокВ мире
 
 
