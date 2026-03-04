Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, как россиян, застрявших в ОАЭ, спасают от мошенников - РИА Новости, 04.03.2026
13:32 04.03.2026
Стало известно, как россиян, застрявших в ОАЭ, спасают от мошенников
Стало известно, как россиян, застрявших в ОАЭ, спасают от мошенников
Модераторы и пользователи чатов для россиян в Дубае помогают своим соотечественникам, застрявшим в ОАЭ, не стать жертвой схем мошенников, передает корреспондент РИА Новости
Новости
Стало известно, как россиян, застрявших в ОАЭ, спасают от мошенников

РИА Новости: участники чатов для россиян в Дубае спасают их от мошенников

АБУ-ДАБИ, 4 мар - РИА Новости. Модераторы и пользователи чатов для россиян в Дубае помогают своим соотечественникам, застрявшим в ОАЭ, не стать жертвой схем мошенников, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее одна из российских туристок рассказала РИА Новости, что мошенники предлагают туристам, желающим покинуть Дубай, арендовать машину с водителем за 900-1000 долларов (от 69 до 77 тысяч рублей) для пересечения границы. Сначала мошенники просят предоплату из-за якобы большого наплыва желающих, а после получения денег перестают выходить на связь.
Участники чатов для россиян, проживающих или посещающих Дубай, ставят негативные реакции на публикации предполагаемых мошенников, а также запрашивают дополнительные источники информации, если сообщение кажется недостоверным, передает корреспондент РИА Новости.
При этом модераторы чатов также следят за публикациями и удаляют сообщения с мошенническими предложениями.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Вид на новую и старую часть города Дубая из отеля Jumeirah Emirates Towers. (Съемка через стекло) - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Россияне помогли семье с двумя детьми из Франции в Дубае
