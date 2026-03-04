Стало известно, как россиян, застрявших в ОАЭ, спасают от мошенников

АБУ-ДАБИ, 4 мар - РИА Новости. Модераторы и пользователи чатов для россиян в Дубае помогают своим соотечественникам, застрявшим в ОАЭ, не стать жертвой схем мошенников, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее одна из российских туристок рассказала РИА Новости, что мошенники предлагают туристам, желающим покинуть Дубай, арендовать машину с водителем за 900-1000 долларов (от 69 до 77 тысяч рублей) для пересечения границы. Сначала мошенники просят предоплату из-за якобы большого наплыва желающих, а после получения денег перестают выходить на связь.

Участники чатов для россиян, проживающих или посещающих Дубай, ставят негативные реакции на публикации предполагаемых мошенников, а также запрашивают дополнительные источники информации, если сообщение кажется недостоверным, передает корреспондент РИА Новости.

При этом модераторы чатов также следят за публикациями и удаляют сообщения с мошенническими предложениями.