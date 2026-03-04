https://ria.ru/20260304/dubaj-2078444576.html
Стало известно, как россиян, застрявших в ОАЭ, спасают от мошенников
Стало известно, как россиян, застрявших в ОАЭ, спасают от мошенников - РИА Новости, 04.03.2026
Стало известно, как россиян, застрявших в ОАЭ, спасают от мошенников
Модераторы и пользователи чатов для россиян в Дубае помогают своим соотечественникам, застрявшим в ОАЭ, не стать жертвой схем мошенников, передает корреспондент РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T13:32:00+03:00
2026-03-04T13:32:00+03:00
2026-03-04T13:32:00+03:00
сша
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078004629_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_5d16d89a928243a4798fec54a591cf18.jpg
https://ria.ru/20260304/dubay-2078338284.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078004629_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_221f822328449d12acabeff064c7f1dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
США, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Стало известно, как россиян, застрявших в ОАЭ, спасают от мошенников
РИА Новости: участники чатов для россиян в Дубае спасают их от мошенников
АБУ-ДАБИ, 4 мар - РИА Новости. Модераторы и пользователи чатов для россиян в Дубае помогают своим соотечественникам, застрявшим в ОАЭ, не стать жертвой схем мошенников, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее одна из российских туристок рассказала РИА Новости, что мошенники предлагают туристам, желающим покинуть Дубай, арендовать машину с водителем за 900-1000 долларов (от 69 до 77 тысяч рублей) для пересечения границы. Сначала мошенники просят предоплату из-за якобы большого наплыва желающих, а после получения денег перестают выходить на связь.
Участники чатов для россиян, проживающих или посещающих Дубай, ставят негативные реакции на публикации предполагаемых мошенников, а также запрашивают дополнительные источники информации, если сообщение кажется недостоверным, передает корреспондент РИА Новости.
При этом модераторы чатов также следят за публикациями и удаляют сообщения с мошенническими предложениями.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
.