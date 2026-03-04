MSC Cruises отменила три ближайших рейса застрявшего в Дубае лайнера

СТАМБУЛ, 4 мар - РИА Новости . Компания MSC Cruises сообщила об отмене трех ближайших рейсов застрявшего в порту Дубая круизного лайнера MSC Euribia на фоне неспокойной ситуации в регионе.

MSC Cruises отметила, что контактирует с посольствами и предоставляет им информацию об иностранных гостях на борту лайнера. "Мы контактируем с авиалиниями-партнерами и сфокусированы на обеспечении безопасного и организованного процесса возвращения домой гостей", - уточнили в компании.