MSC Cruises отменила три ближайших рейса застрявшего в Дубае лайнера - РИА Новости, 04.03.2026
10:17 04.03.2026
MSC Cruises отменила три ближайших рейса застрявшего в Дубае лайнера
Компания MSC Cruises сообщила об отмене трех ближайших рейсов застрявшего в порту Дубая круизного лайнера MSC Euribia на фоне неспокойной ситуации в регионе. РИА Новости, 04.03.2026
РИА Новости
2026
РИА Новости
РИА Новости
дубай, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
Дубай, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана

MSC Cruises отменила три ближайших рейса застрявшего в Дубае лайнера

© iStock.com / mrtekmekciКруизный лайнер Carnival Spirit в порту Дубая
Круизный лайнер Carnival Spirit в порту Дубая - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© iStock.com / mrtekmekci
Круизный лайнер Carnival Spirit в порту Дубая. Архивное фото
СТАМБУЛ, 4 мар - РИА Новости. Компания MSC Cruises сообщила об отмене трех ближайших рейсов застрявшего в порту Дубая круизного лайнера MSC Euribia на фоне неспокойной ситуации в регионе.
Район Даунтаун Дубай в Дубае - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Блогер из Узбекистана рассказал о ситуации в Дубае после ночных атак
Вчера, 10:10
Лайнер застрял в порту Дубая с начала конфликта между Ираном, Израилем и США. Согласно пресс-релизу компании, обстановка на борту спокойная, гости имеют доступ ко всем службам и развлечениям.
"Оставшиеся три круиза зимнего сезона с выходом из Дубая официально отменены: они должны были отправиться в путь 14 марта, 21 марта и 28 марта с заходом в порты Дохи и Абу-Даби", - говорится в сообщении.
Компания пообещала пассажирам отмененных рейсов полный возврат средств.
MSC Cruises отметила, что контактирует с посольствами и предоставляет им информацию об иностранных гостях на борту лайнера. "Мы контактируем с авиалиниями-партнерами и сфокусированы на обеспечении безопасного и организованного процесса возвращения домой гостей", - уточнили в компании.
Высотные здания в районах Марина и Джумейра Лейк-Тауэрс в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Туристы из России рассказали, что продлевали жилье в Дубае за свой счет
Вчера, 01:58
Организаторы круиза подчеркнули, что лайнер остается в порту Дубая по решению "местных военных властей".
Ранее итало-швейцарская компания MSC сообщала, что на борту лайнера находятся 5 тысяч пассажиров и 1,7 тысячи членов экипажа.
Самолет Boeing 777-300 - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Из Дубая в Краснодар вылетел первый вывозной рейс "Аэрофлота"
Вчера, 10:00
 
ДубайИранИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
