MSC Cruises отменила три ближайших рейса застрявшего в Дубае лайнера
MSC Cruises отменила три ближайших рейса застрявшего в Дубае лайнера
Компания MSC Cruises сообщила об отмене трех ближайших рейсов застрявшего в порту Дубая круизного лайнера MSC Euribia на фоне неспокойной ситуации в регионе. РИА Новости, 04.03.2026
СТАМБУЛ, 4 мар - РИА Новости. Компания MSC Cruises сообщила об отмене трех ближайших рейсов застрявшего в порту Дубая круизного лайнера MSC Euribia на фоне неспокойной ситуации в регионе.
Лайнер застрял в порту Дубая
с начала конфликта между Ираном
, Израилем
и США
. Согласно пресс-релизу компании, обстановка на борту спокойная, гости имеют доступ ко всем службам и развлечениям.
"Оставшиеся три круиза зимнего сезона с выходом из Дубая официально отменены: они должны были отправиться в путь 14 марта, 21 марта и 28 марта с заходом в порты Дохи
и Абу-Даби", - говорится в сообщении.
Компания пообещала пассажирам отмененных рейсов полный возврат средств.
MSC Cruises отметила, что контактирует с посольствами и предоставляет им информацию об иностранных гостях на борту лайнера. "Мы контактируем с авиалиниями-партнерами и сфокусированы на обеспечении безопасного и организованного процесса возвращения домой гостей", - уточнили в компании.
Организаторы круиза подчеркнули, что лайнер остается в порту Дубая по решению "местных военных властей".
Ранее итало-швейцарская компания MSC сообщала, что на борту лайнера находятся 5 тысяч пассажиров и 1,7 тысячи членов экипажа.