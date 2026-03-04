Рейтинг@Mail.ru
Вернувшийся из Дубая турист рассказал, что на вывозных рейсах есть места
03:20 04.03.2026
Вернувшийся из Дубая турист рассказал, что на вывозных рейсах есть места
Вернувшийся из Дубая турист рассказал, что на вывозных рейсах есть места - РИА Новости, 04.03.2026
Вернувшийся из Дубая турист рассказал, что на вывозных рейсах есть места
Вернувшийся из Дубая турист Андрей рассказал РИА Новости, что в самолёте, которым он вылетел из Дубая, оставались незанятые места. РИА Новости, 04.03.2026
Вернувшийся из Дубая турист рассказал, что на вывозных рейсах есть места

РИА Новости: в вывозном рейсе из Дубая были незанятые места

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Вернувшийся из Дубая турист Андрей рассказал РИА Новости, что в самолёте, которым он вылетел из Дубая, оставались незанятые места.
"Нас запустили в самолёт, и что самое интересное - хвост самолёта был пустой", - отметил он.
Собеседник агентства также поделился, что он сам и члены его туристической группы во время пребывания в Дубае практически не обращали внимание на раздававшиеся хлопки.
"На 99% (в Дубае безопасно). В воскресенье слышал взрывы, но где-то далеко, и все там ходят, гуляют по улицам… Есть люди, кто в панику впадал, не выходили на улицу вместе с туристической группой. Но из 45 человек таких двое было, все остальные продолжали жить жизнь. Нет ощущения, что опасно", - подчеркнул Андрей.
Во вторник в аэропорт "Внуково" прибыл рейс эмиратской авиакомпании Flydubai, на борту которого находились российские туристы, задержавшиеся в ОАЭ из-за начавшихся боевых действий в регионе Персидского залива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время эмиратские и российские авиакомпании их вывозят.
