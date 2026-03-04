https://ria.ru/20260304/dubaj-2078342695.html
Вернувшийся из Дубая турист рассказал, что на вывозных рейсах есть места
Вернувшийся из Дубая турист рассказал, что на вывозных рейсах есть места - РИА Новости, 04.03.2026
Вернувшийся из Дубая турист рассказал, что на вывозных рейсах есть места
Вернувшийся из Дубая турист Андрей рассказал РИА Новости, что в самолёте, которым он вылетел из Дубая, оставались незанятые места. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T03:20:00+03:00
2026-03-04T03:20:00+03:00
2026-03-04T03:20:00+03:00
туризм
в мире
дубай
оаэ
сша
flydubai
военная операция сша и израиля против ирана
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154011/22/1540112201_0:82:3351:1967_1920x0_80_0_0_109fa8bfe4793466aea327f2c263e9a2.jpg
https://ria.ru/20260304/oae-2078334327.html
https://ria.ru/20260304/oae-2078334327.html
https://ria.ru/20260303/oae-2078317124.html
дубай
оаэ
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154011/22/1540112201_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_1245da8af3dc4a3cff8aeaf3951c8fd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дубай, оаэ, сша, flydubai, военная операция сша и израиля против ирана, туризм
Туризм, В мире, Дубай, ОАЭ, США, Flydubai, Военная операция США и Израиля против Ирана, Туризм
Вернувшийся из Дубая турист рассказал, что на вывозных рейсах есть места
РИА Новости: в вывозном рейсе из Дубая были незанятые места
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Вернувшийся из Дубая турист Андрей рассказал РИА Новости, что в самолёте, которым он вылетел из Дубая, оставались незанятые места.
"Нас запустили в самолёт, и что самое интересное - хвост самолёта был пустой", - отметил он.
Собеседник агентства также поделился, что он сам и члены его туристической группы во время пребывания в Дубае
практически не обращали внимание на раздававшиеся хлопки.
"На 99% (в Дубае безопасно). В воскресенье слышал взрывы, но где-то далеко, и все там ходят, гуляют по улицам… Есть люди, кто в панику впадал, не выходили на улицу вместе с туристической группой. Но из 45 человек таких двое было, все остальные продолжали жить жизнь. Нет ощущения, что опасно", - подчеркнул Андрей.
Во вторник в аэропорт "Внуково" прибыл рейс эмиратской авиакомпании Flydubai
, на борту которого находились российские туристы, задержавшиеся в ОАЭ
из-за начавшихся боевых действий в регионе Персидского залива
.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время эмиратские и российские авиакомпании их вывозят.