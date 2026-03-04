Вернувшийся из Дубая турист рассказал, что на вывозных рейсах есть места

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Вернувшийся из Дубая турист Андрей рассказал РИА Новости, что в самолёте, которым он вылетел из Дубая, оставались незанятые места.

"Нас запустили в самолёт, и что самое интересное - хвост самолёта был пустой", - отметил он.

Собеседник агентства также поделился, что он сам и члены его туристической группы во время пребывания в Дубае практически не обращали внимание на раздававшиеся хлопки.

"На 99% (в Дубае безопасно). В воскресенье слышал взрывы, но где-то далеко, и все там ходят, гуляют по улицам… Есть люди, кто в панику впадал, не выходили на улицу вместе с туристической группой. Но из 45 человек таких двое было, все остальные продолжали жить жизнь. Нет ощущения, что опасно", - подчеркнул Андрей.

Во вторник в аэропорт "Внуково" прибыл рейс эмиратской авиакомпании Flydubai , на борту которого находились российские туристы, задержавшиеся в ОАЭ из-за начавшихся боевых действий в регионе Персидского залива

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.