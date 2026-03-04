Высотные здания в районах Марина и Джумейра Лейк-Тауэрс в Дубае, ОАЭ. Архивное фото

Туристы из России рассказали, что продлевали жилье в Дубае за свой счет

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Отдыхающим в Дубае туристам из России в ряде случаев приходится продлевать жилье за свой счет, если их обратный рейс был отменен в связи с эскалацией вокруг Ирана, рассказали РИА Новости вернувшиеся соотечественники.

"За свой счет все, потому что мы не через турфирму были, а сами организовали все", - рассказал агентству россиянин, вернувшийся с семьей вывозным рейсом из ОАЭ

По его словам, обратные билеты были куплены на 28 февраля, однако покинуть страну не удалось из-за начала операции США Израиля против Ирана

При этом собеседник агентства подчеркнул, что, находясь в Дубае , не слышал даже сирен тревоги.

"Ничего у нас не было, все спокойно", - отметил он.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока . Ряд стран региона закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации.