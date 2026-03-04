Рейтинг@Mail.ru
Туристы из России рассказали, что продлевали жилье в Дубае за свой счет
Туризм
 
01:58 04.03.2026
Туристы из России рассказали, что продлевали жилье в Дубае за свой счет
Туристы из России рассказали, что продлевали жилье в Дубае за свой счет
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Туристы из России рассказали, что продлевали жилье в Дубае за свой счет

Высотные здания в районах Марина и Джумейра Лейк-Тауэрс в Дубае, ОАЭ
© AP Photo / Kamran Jebreili
Высотные здания в районах Марина и Джумейра Лейк-Тауэрс в Дубае, ОАЭ. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Отдыхающим в Дубае туристам из России в ряде случаев приходится продлевать жилье за свой счет, если их обратный рейс был отменен в связи с эскалацией вокруг Ирана, рассказали РИА Новости вернувшиеся соотечественники.
"За свой счет все, потому что мы не через турфирму были, а сами организовали все", - рассказал агентству россиянин, вернувшийся с семьей вывозным рейсом из ОАЭ.
По его словам, обратные билеты были куплены на 28 февраля, однако покинуть страну не удалось из-за начала операции США и Израиля против Ирана.
При этом собеседник агентства подчеркнул, что, находясь в Дубае, не слышал даже сирен тревоги.
"Ничего у нас не было, все спокойно", - отметил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Ряд стран региона закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации.
Многие туристы оказались заблокированными в ОАЭ и других страна региона. В настоящее время авиакомпании их вывозят.
