В Подмосковье завели дело после гибели ребенка из-за ДТП с погрузчиком

Предварительно установлено, что в среду на 42-м километре автодороги М-4 "Дон" мужчина, управляя легковым автомобилем Kia, столкнулся с движущимся в попутном направлении погрузчиком, который убирал снег с обочины. В результате аварии травмы получили 44-летняя женщина и ее малолетний сын. Пострадавшие были незамедлительно госпитализированы в медицинское учреждение, однако, несмотря на оказанную помощь, ребенок скончался.