В Подмосковье завели дело после гибели ребенка из-за ДТП с погрузчиком

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Дело заведено по факту столкновения легковушки с погрузчиком в Подмосковье, где погиб двухлетний ребенок, сообщила прокуратура Московской области в мессенджере Мах.
Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщили, что легковушка столкнулась с фронтальным погрузчиком на 42-м километре автодороги М-4 "Дон" в Подмосковье, погиб двухлетний ребенок.
"Домодедовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту (часть 3 статья 264 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что в среду на 42-м километре автодороги М-4 "Дон" мужчина, управляя легковым автомобилем Kia, столкнулся с движущимся в попутном направлении погрузчиком, который убирал снег с обочины. В результате аварии травмы получили 44-летняя женщина и ее малолетний сын. Пострадавшие были незамедлительно госпитализированы в медицинское учреждение, однако, несмотря на оказанную помощь, ребенок скончался.