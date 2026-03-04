В Бурятии автобус опрокинулся на трассе после столкновения с внедорожником

ВЛАДИВОСТОК, 4 мар - РИА Новости. Рейсовый автобус опрокинулся на трассе в Бурятии после столкновения с внедорожником, пострадали четыре человека, сообщает республиканское УМВД.

По предварительным данным, сегодня утром вблизи села Новоильинск 42-летняя водитель Toyota Land Cruiser Prado при выполнении обгона "совершила столкновение с рейсовым автобусом Ford Transit, который съехал с проезжей части и совершил опрокидывание".