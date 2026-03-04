https://ria.ru/20260304/dtp-2078514782.html
В Бурятии автобус опрокинулся на трассе после столкновения с внедорожником
В Бурятии автобус опрокинулся на трассе после столкновения с внедорожником - РИА Новости, 04.03.2026
В Бурятии автобус опрокинулся на трассе после столкновения с внедорожником
Рейсовый автобус опрокинулся на трассе в Бурятии после столкновения с внедорожником, пострадали четыре человека, сообщает республиканское УМВД. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:29:00+03:00
2026-03-04T16:29:00+03:00
2026-03-04T16:34:00+03:00
происшествия
республика бурятия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078515404_0:0:973:547_1920x0_80_0_0_a623fca5bb41a2f87f8b0b34f4656532.jpg
https://ria.ru/20260303/avtobus-2078228065.html
https://ria.ru/20260303/dtp-2078141458.html
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078515404_0:0:871:653_1920x0_80_0_0_cd2fbb4c29d9235ef6a3b1509e8b7ef9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика бурятия
Происшествия, Республика Бурятия
В Бурятии автобус опрокинулся на трассе после столкновения с внедорожником
В Бурятии 4 человека пострадали после столкновения автобуса и внедорожника
ВЛАДИВОСТОК, 4 мар - РИА Новости. Рейсовый автобус опрокинулся на трассе в Бурятии после столкновения с внедорожником, пострадали четыре человека, сообщает республиканское УМВД.
По предварительным данным, сегодня утром вблизи села Новоильинск 42-летняя водитель Toyota Land Cruiser Prado при выполнении обгона "совершила столкновение с рейсовым автобусом Ford Transit, который съехал с проезжей части и совершил опрокидывание".
"В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены 4 пассажира автобуса'", - говорится в сообщении
.
Водитель внедорожника от госпитализации отказалась.
По факту аварии полицейскими проводится проверка.
По информации прокуратуры Бурятии
, в автобусе находилось 6 человек, двое госпитализированы с множественными переломами.