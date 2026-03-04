Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии автобус опрокинулся на трассе после столкновения с внедорожником
16:29 04.03.2026 (обновлено: 16:34 04.03.2026)
В Бурятии автобус опрокинулся на трассе после столкновения с внедорожником
Рейсовый автобус опрокинулся на трассе в Бурятии после столкновения с внедорожником, пострадали четыре человека, сообщает республиканское УМВД. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:29:00+03:00
2026-03-04T16:34:00+03:00
республика бурятия
В Бурятии автобус опрокинулся на трассе после столкновения с внедорожником

В Бурятии 4 человека пострадали после столкновения автобуса и внедорожника

ВЛАДИВОСТОК, 4 мар - РИА Новости. Рейсовый автобус опрокинулся на трассе в Бурятии после столкновения с внедорожником, пострадали четыре человека, сообщает республиканское УМВД.
По предварительным данным, сегодня утром вблизи села Новоильинск 42-летняя водитель Toyota Land Cruiser Prado при выполнении обгона "совершила столкновение с рейсовым автобусом Ford Transit, который съехал с проезжей части и совершил опрокидывание".
"В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены 4 пассажира автобуса'", - говорится в сообщении.
Водитель внедорожника от госпитализации отказалась.
По факту аварии полицейскими проводится проверка.
По информации прокуратуры Бурятии, в автобусе находилось 6 человек, двое госпитализированы с множественными переломами.
Заголовок открываемого материала