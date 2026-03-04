В Тюменской области в массовом ДТП на трассе погибли три человека

ТЮМЕНЬ, 4 мар - РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, погибли, еще три пострадали в массовой аварии на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, где столкнулись три легковушки, грузовик и снегоуборочная машина, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen врезался в попутную комбинированную дорожную машину (КДМ), ехавшую в колонне дорожной техники при очистке трассы от снега. От удара легковой автомобиль зажало между этой машиной и ограждением. Далее в уборочную машину въехал Kia, в него большегруз МАЗ, из-за чего легковой автомобиль зажало между дорожной машиной и большегрузом. В МАЗ въехала Mazda.