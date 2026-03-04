https://ria.ru/20260304/dtp-2078403821.html
В Тюменской области в массовом ДТП на трассе погибли три человека
Три человека, по предварительным данным, погибли, еще три пострадали в массовой аварии на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, где столкнулись три легковушки,... РИА Новости, 04.03.2026
происшествия, тюмень, ханты-мансийск, тюменская область
Происшествия, Тюмень, Ханты-Мансийск, Тюменская область
ТЮМЕНЬ, 4 мар - РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, погибли, еще три пострадали в массовой аварии на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, где столкнулись три легковушки, грузовик и снегоуборочная машина, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen врезался в попутную комбинированную дорожную машину (КДМ), ехавшую в колонне дорожной техники при очистке трассы от снега. От удара легковой автомобиль зажало между этой машиной и ограждением. Далее в уборочную машину въехал Kia, в него большегруз МАЗ, из-за чего легковой автомобиль зажало между дорожной машиной и большегрузом. В МАЗ въехала Mazda.
"На 107 километре федеральной автодороги Тюмень
- Ханты-Мансийск в Ярковском округе столкнулись большегруз, три легковых автомобиля и машина КДМ, задействованная в очистке трассы. Предварительно, в Kia погибли водитель 47 (лет - ред.), пассажиры 53-х и 54-х лет, предварительно, жители Алтайского края
. Ранения получили водитель и двое пассажиров Volkswagen", - говорится в сообщении
.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, специальные службы. Движение по трассе ограничено.