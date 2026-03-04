https://ria.ru/20260304/dtp-2078367581.html
В Подмосковье маршрутка столкнулась с грузовиком, есть погибшие
В Подмосковье маршрутка столкнулась с грузовиком, есть погибшие
В ДТП с маршруткой и грузовиком в Пушкино погибли двое, сообщили в главке МВД по Московской области. РИА Новости, 04.03.2026
В Пушкино в ДТП с маршруткой и грузовиком погибли 2 человека