Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье маршрутка столкнулась с грузовиком, есть погибшие - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:01 04.03.2026 (обновлено: 09:26 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/dtp-2078367581.html
В Подмосковье маршрутка столкнулась с грузовиком, есть погибшие
В Подмосковье маршрутка столкнулась с грузовиком, есть погибшие - РИА Новости, 04.03.2026
В Подмосковье маршрутка столкнулась с грузовиком, есть погибшие
В ДТП с маршруткой и грузовиком в Пушкино погибли двое, сообщили в главке МВД по Московской области. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T09:01:00+03:00
2026-03-04T09:26:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
пушкино
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078368866_0:285:869:774_1920x0_80_0_0_d461086f97d4a4cf74f29a2edc53a78b.jpg
https://ria.ru/20260303/dtp-2078141458.html
московская область (подмосковье)
пушкино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078368866_0:161:850:799_1920x0_80_0_0_3956c0e2ef673961ada498ebb5ef5e7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), пушкино, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Пушкино, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье маршрутка столкнулась с грузовиком, есть погибшие

В Пушкино в ДТП с маршруткой и грузовиком погибли 2 человека

© Фото : Подмосковная полиция/TelegramНа месте ДТП с участием маршрутки и грузовика в городском округе Пушкино Московской области
На месте ДТП с участием маршрутки и грузовика в городском округе Пушкино Московской области - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : Подмосковная полиция/Telegram
На месте ДТП с участием маршрутки и грузовика в городском округе Пушкино Московской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В ДТП с маршруткой и грузовиком в Пушкино погибли двое, сообщили в главке МВД по Московской области.
«
"Сегодня примерно в 07:55 мск на 41-м километре "А-107" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, произошло столкновение маршрутного такси и грузового автомобиля. В результате ДТП два человека погибло", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Шесть человек пострадали, им оказали медицинскую помощь.
Сотрудники ГАИ выясняют причину аварии.
ДТП на 66-м километре трассы А-180 Нарва в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
При ДТП с автобусом в Ленинградской области пострадали 12 человек
Вчера, 11:52
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ПушкиноМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала