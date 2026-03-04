https://ria.ru/20260304/dron-2078586839.html
ПВО сбила дрон, пытавшийся атаковать базу США в Багдаде
ПВО сбила дрон, пытавшийся атаковать базу США в Багдаде - РИА Новости, 04.03.2026
ПВО сбила дрон, пытавшийся атаковать базу США в Багдаде
Средства ПВО сбили беспилотник, пытавшийся атаковать базу "Виктория" с логистическим центром США, находящуюся около международного аэропорта столицы Ирака... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T20:36:00+03:00
в мире
сша
багдад (город)
военная операция сша и израиля против ирана
ирак
сша
багдад (город)
ирак
ПВО сбила дрон, пытавшийся атаковать базу США в Багдаде
Al Sumaria: ПВО сбила БПЛА, пытавшийся атаковать базу США в Багдаде