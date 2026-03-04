Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила дрон, пытавшийся атаковать базу США в Багдаде - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:36 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/dron-2078586839.html
ПВО сбила дрон, пытавшийся атаковать базу США в Багдаде
ПВО сбила дрон, пытавшийся атаковать базу США в Багдаде - РИА Новости, 04.03.2026
ПВО сбила дрон, пытавшийся атаковать базу США в Багдаде
Средства ПВО сбили беспилотник, пытавшийся атаковать базу "Виктория" с логистическим центром США, находящуюся около международного аэропорта столицы Ирака... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T20:36:00+03:00
2026-03-04T20:36:00+03:00
в мире
сша
багдад (город)
военная операция сша и израиля против ирана
ирак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078393894_0:213:3074:1942_1920x0_80_0_0_ef867c1c80b4cfe10b6a9cee560806f5.jpg
https://ria.ru/20260304/iran-2078582050.html
сша
багдад (город)
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078393894_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_403cec56e4338c32c12a62307c199050.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, багдад (город), военная операция сша и израиля против ирана, ирак
В мире, США, Багдад (город), Военная операция США и Израиля против Ирана, Ирак
ПВО сбила дрон, пытавшийся атаковать базу США в Багдаде

Al Sumaria: ПВО сбила БПЛА, пытавшийся атаковать базу США в Багдаде

© REUTERS / Anadolu/Ozkan BilginБагдад
Багдад - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Anadolu/Ozkan Bilgin
Багдад. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 4 мар – РИА Новости. Средства ПВО сбили беспилотник, пытавшийся атаковать базу "Виктория" с логистическим центром США, находящуюся около международного аэропорта столицы Ирака Багдада, сообщил телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник в местных органах безопасности.
Это уже вторая за среду атака на базу.
"Средства ПВО на базе "Виктория" перехватили второй беспилотник, пытавшийся приблизиться к базе. ПВО сумела сбить его", - сказал источник телеканала.
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Иран начал новую волну ракетных ударов
Вчера, 20:08
 
В миреСШАБагдад (город)Военная операция США и Израиля против ИранаИрак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала