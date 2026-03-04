Рейтинг@Mail.ru
Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:37 04.03.2026 (обновлено: 15:41 04.03.2026)
Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область
Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 04.03.2026
Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область
Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Волоконовском округе Белгородской области, пострадали три мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.03.2026
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область

Гладков: три человека пострадали при атаке БПЛА на авто в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Волоконовском округе Белгородской области, пострадали три мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В районе хутора Григорьевка Волоконовского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль. Пострадали три мирных жителя. Женщину и двоих мужчин, получивших множественные осколочные ранения различных частей тела, бригада СМП доставляет в Валуйскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале.
Глава региона добавил, что транспортное средство уничтожили огнем.
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область более 100 беспилотниками за сутки
Специальная военная операция на Украине
 
 
