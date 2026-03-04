https://ria.ru/20260304/dron-2078493086.html
Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область
Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область
Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Волоконовском округе Белгородской области, пострадали три мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.03.2026
белгородская область
Гладков: три человека пострадали при атаке БПЛА на авто в Белгородской области