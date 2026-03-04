Домофоны впервые использовали для оповещения в ходе масштабной проверки

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Домофоны жилых домов впервые использовались в ряде пилотных регионов России для оповещения населения в рамках проведения крупномасштабной проверки работоспособности систем к реагированию на чрезвычайные ситуации, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Проверка работы систем оповещения населения по всей стране прошла в среду. Проведена также проверка готовности дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации различного характера.
"В ряде пилотных регионов России для оповещения населения использовались так называемые умные домофоны", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что такие домофоны, в частности, впервые были использованы в Уфе, на панелях которых появлялись соответствующие сообщения.
Особую актуальность эта проблематика получила после трагедии в кубанском Крымске, где в июле 2012 года в результате разрушительного наводнения погибли около 170 человек. После этого ЧП Следственный комитет выяснил, что в Крымске система оповещения практически отсутствовала, ее услышали лишь полсотни человек, и то когда было уже слишком поздно.