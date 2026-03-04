Рейтинг@Mail.ru
Домофоны впервые использовали для оповещения в ходе масштабной проверки - РИА Новости, 04.03.2026
16:35 04.03.2026
Домофоны впервые использовали для оповещения в ходе масштабной проверки
Домофоны впервые использовали для оповещения в ходе масштабной проверки - РИА Новости, 04.03.2026
Домофоны впервые использовали для оповещения в ходе масштабной проверки
Домофоны жилых домов впервые использовались в ряде пилотных регионов России для оповещения населения в рамках проведения крупномасштабной проверки... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:35:00+03:00
2026-03-04T16:35:00+03:00
россия, крымск, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Крымск, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Домофоны впервые использовали для оповещения в ходе масштабной проверки

РИА Новости: МЧС впервые оповещали людей через домофоны во время проверки

© РИА Новости / Александр Уткин
Домофон в жилом доме
Домофон в жилом доме - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в медиабанк
Домофон в жилом доме. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Домофоны жилых домов впервые использовались в ряде пилотных регионов России для оповещения населения в рамках проведения крупномасштабной проверки работоспособности систем к реагированию на чрезвычайные ситуации, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Проверка работы систем оповещения населения по всей стране прошла в среду. Проведена также проверка готовности дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации различного характера.
"В ряде пилотных регионов России для оповещения населения использовались так называемые умные домофоны", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что такие домофоны, в частности, впервые были использованы в Уфе, на панелях которых появлялись соответствующие сообщения.
Особую актуальность эта проблематика получила после трагедии в кубанском Крымске, где в июле 2012 года в результате разрушительного наводнения погибли около 170 человек. После этого ЧП Следственный комитет выяснил, что в Крымске система оповещения практически отсутствовала, ее услышали лишь полсотни человек, и то когда было уже слишком поздно.
