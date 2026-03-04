Домофоны впервые использовали для оповещения в ходе масштабной проверки

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Домофоны жилых домов впервые использовались в ряде пилотных регионов России для оповещения населения в рамках проведения крупномасштабной проверки работоспособности систем к реагированию на чрезвычайные ситуации, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.