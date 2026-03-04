ЛОНДОН, 4 мар - РИА Новости. Британский суд отказал в экстрадиции на Украину депутата Верховной рады Артема Дмитрука, сославшись на статью 8 Европейской конвенции по правам человека, которая защищает право на уважение частной и семейной жизни, сообщила в среду юридическая фирма Amsterdam & Partners, которая представляет Дмитрука.

"Вестминстерский магистратский суд сегодня отклонил запрос украинского правительства об экстрадиции Артема Дмитрука … Ссылаясь на статью 8 Европейской конвенции по правам человека, судья напомнил о пытках Дмитрука Службой безопасности Украины в марте 2022 года в качестве причины, по которой его экстрадиция непропорционально повлияет на его право на уважение частной и семейной жизни", - говорится в пресс-релизе фирмы.

Как отмечается, украинские власти преследовали Дмитрука из-за его поддержки канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которую администрация Владимира Зеленского стремится объявить вне закона из-за ее исторических связей с Русской православной церковью

"Это решение является решающей победой, которая признает, на что пойдет украинское правительство, чтобы заставить замолчать политическую оппозицию, особенно в том, что касается нарушений свободы вероисповедания", - подчеркнул Роберт Амстердам, управляющий партнер Amsterdam & Partners.

Истец должен подать апелляцию в течение 14 дней, если он намерен обжаловать приговор.

Ранее Дмитрук в Telegram-канале сообщил, что представил в суде в Лондоне доказательства преступлений режима Зеленского, в том числе убийств, пыток, похищений, фабрикации уголовных дел и других тяжких злодеяний.

Дмитрук неоднократно освещал притеснения на Украине канонической Украинской православной церкви и выступал против принятия закона о ее запрете.