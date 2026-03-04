Рейтинг@Mail.ru
Британский суд отказал в экстрадиции депутата Рады на Украину - РИА Новости, 04.03.2026
23:01 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/dmitruk-2078607346.html
Британский суд отказал в экстрадиции депутата Рады на Украину
Британский суд отказал в экстрадиции депутата Рады на Украину - РИА Новости, 04.03.2026
Британский суд отказал в экстрадиции депутата Рады на Украину
Британский суд отказал в экстрадиции на Украину депутата Верховной рады Артема Дмитрука, сославшись на статью 8 Европейской конвенции по правам человека,... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T23:01:00+03:00
2026-03-04T23:01:00+03:00
в мире
украина
лондон
артем дмитрук
владимир зеленский
верховная рада украины
великобритания
украина
лондон
великобритания
в мире, украина, лондон, артем дмитрук, владимир зеленский, верховная рада украины, великобритания
В мире, Украина, Лондон, Артем Дмитрук, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Великобритания
Британский суд отказал в экстрадиции депутата Рады на Украину

Британский суд отказал в экстрадиции депутата Рады Дмитрука

ЛОНДОН, 4 мар - РИА Новости. Британский суд отказал в экстрадиции на Украину депутата Верховной рады Артема Дмитрука, сославшись на статью 8 Европейской конвенции по правам человека, которая защищает право на уважение частной и семейной жизни, сообщила в среду юридическая фирма Amsterdam & Partners, которая представляет Дмитрука.
"Вестминстерский магистратский суд сегодня отклонил запрос украинского правительства об экстрадиции Артема Дмитрука… Ссылаясь на статью 8 Европейской конвенции по правам человека, судья напомнил о пытках Дмитрука Службой безопасности Украины в марте 2022 года в качестве причины, по которой его экстрадиция непропорционально повлияет на его право на уважение частной и семейной жизни", - говорится в пресс-релизе фирмы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Депутат Рады рассказал в суде в Лондоне о преступлениях режима Зеленского
21 октября 2025, 23:58
Как отмечается, украинские власти преследовали Дмитрука из-за его поддержки канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которую администрация Владимира Зеленского стремится объявить вне закона из-за ее исторических связей с Русской православной церковью.
"Это решение является решающей победой, которая признает, на что пойдет украинское правительство, чтобы заставить замолчать политическую оппозицию, особенно в том, что касается нарушений свободы вероисповедания", - подчеркнул Роберт Амстердам, управляющий партнер Amsterdam & Partners.
Истец должен подать апелляцию в течение 14 дней, если он намерен обжаловать приговор.
Ранее Дмитрук в Telegram-канале сообщил, что представил в суде в Лондоне доказательства преступлений режима Зеленского, в том числе убийств, пыток, похищений, фабрикации уголовных дел и других тяжких злодеяний.
Дмитрук неоднократно освещал притеснения на Украине канонической Украинской православной церкви и выступал против принятия закона о ее запрете.
Представитель Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян 26 августа 2024 года заявила, что Дмитрук незаконно выехал в Молдавию. Позднее ГБР заявило, что объявило депутата в международный розыск. Затем суд в Киеве заочно назначил Дмитруку меру пресечения в виде содержания под стражей. Офис генерального прокурора Украины 9 сентября сообщил, что направил в ряд стран запрос о задержании, аресте и дальнейшей передаче депутата.
Сотрудник военкомата - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Депутата Рады пытались мобилизовать под дулом пистолета
28 февраля, 09:09
 
В миреУкраинаЛондонАртем ДмитрукВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВеликобритания
 
 
