https://ria.ru/20260304/dmitriev-2078607021.html
Дмитриев рекомендовал обратиться к ЕС при остановке поставок газа из России
Дмитриев рекомендовал обратиться к ЕС при остановке поставок газа из России - РИА Новости, 04.03.2026
Дмитриев рекомендовал обратиться к ЕС при остановке поставок газа из России
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T22:57:00+03:00
2026-03-04T22:57:00+03:00
2026-03-04T22:57:00+03:00
экономика
россия
европа
ближний восток
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151743/54/1517435490_0:0:2950:1659_1920x0_80_0_0_5ef0cb5573ff3b09c05e6be94faacfed.jpg
https://ria.ru/20260304/putin-2078587597.html
россия
европа
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151743/54/1517435490_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_f375379f47ae02a9e99ddad3d0136661.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, европа, ближний восток, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, еврокомиссия
Экономика, Россия, Европа, Ближний Восток, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Евросоюз, Еврокомиссия
Дмитриев рекомендовал обратиться к ЕС при остановке поставок газа из России
Дмитриев рекомендовал обратиться к руководителям ЕС при остановке поставок газа