Дмитриев рекомендовал обратиться к ЕС при остановке поставок газа из России

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рекомендовал обратиться с вопросами к руководителям Евросоюза в случае остановки поставок газа из России.