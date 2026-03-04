Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев рекомендовал обратиться к ЕС при остановке поставок газа из России - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:57 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/dmitriev-2078607021.html
Дмитриев рекомендовал обратиться к ЕС при остановке поставок газа из России
Дмитриев рекомендовал обратиться к ЕС при остановке поставок газа из России - РИА Новости, 04.03.2026
Дмитриев рекомендовал обратиться к ЕС при остановке поставок газа из России
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T22:57:00+03:00
2026-03-04T22:57:00+03:00
экономика
россия
европа
ближний восток
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151743/54/1517435490_0:0:2950:1659_1920x0_80_0_0_5ef0cb5573ff3b09c05e6be94faacfed.jpg
https://ria.ru/20260304/putin-2078587597.html
россия
европа
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151743/54/1517435490_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_f375379f47ae02a9e99ddad3d0136661.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, европа, ближний восток, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, еврокомиссия
Экономика, Россия, Европа, Ближний Восток, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Евросоюз, Еврокомиссия
Дмитриев рекомендовал обратиться к ЕС при остановке поставок газа из России

Дмитриев рекомендовал обратиться к руководителям ЕС при остановке поставок газа

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рекомендовал обратиться с вопросами к руководителям Евросоюза в случае остановки поставок газа из России.
Президент РФ Владимир Путин в среду допустил прекращение Россией поставок газа на европейские рынки прямо сейчас, не дожидаясь, пока через месяц начнут вступать в силу ограничения со стороны ЕС. Он обещал поручить правительству РФ, чтобы оно совместно с компаниями проработало вопрос поставок российского газа на перспективные рынки.
"Россия может прекратить поставки газа в Европу. Есть какие-либо вопросы - обращайтесь к Урсуле (фон дер Ляйен, главе Еврокомиссии - ред.), Кае (Каллас, главе евродипломатии - ред.) и другим русофобам", - написал Дмитриев в соцсети X.
Глава РФПИ также прогнозирует рост цен на нефть до 100 долларов за баррель на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Путин рассказал, с чем связан взлет цен на газ на европейском рынке
Вчера, 20:40
 
ЭкономикаРоссияЕвропаБлижний ВостокКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала