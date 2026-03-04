Рейтинг@Mail.ru
США признали уязвимость своей ПВО перед иранскими дронами, пишут СМИ
17:14 04.03.2026 (обновлено: 18:16 04.03.2026)
США признали уязвимость своей ПВО перед иранскими дронами, пишут СМИ
Американская ПВО не может эффективно противодействовать иранским дронам Shahed, пишет CNN.
США признали уязвимость своей ПВО перед иранскими дронами, пишут СМИ

© Фото : Petty Officer 2nd Class Christian KiblerАвианосец USS Abraham Lincoln ВМС США
ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. Американская ПВО не может эффективно противодействовать иранским дронам Shahed, пишет CNN.
"Представители администрации Трампа сообщили законодателям на закрытом брифинге в Капитолии, что иранские ударные дроны Shahed представляют серьезную угрозу и системы противовоздушной обороны США не смогут перехватить их все", — говорится в публикации со ссылкой на источники.

Иранские беспилотники оказались куда более опасными из-за низкого полета и небольшой скорости. По данным телеканала, это признали шеф Пентагона Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.
Во вторник в Капитолии прошел брифинг американских военных для всех членов конгресса. С начала операции США против Ирана у них накопилось много вопросов к Пентагону и ЦРУ о целях и перспективах атаки.
После мероприятия некоторые влиятельные законодатели заявили, что Вашингтон втягивается в очередную затяжную войну на Ближнем Востоке при отсутствии реальной угрозы для США.
Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали операцию против Исламской Республики Иран. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон же пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек, включая верховного лидера Али Хаменеи.
В понедельник глава Белого дома Дональд Трамп признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу.
