США признали уязвимость своей ПВО перед иранскими дронами, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. Американская ПВО не может эффективно противодействовать иранским дронам Shahed, пишет CNN.
«
"Представители администрации Трампа сообщили законодателям на закрытом брифинге в Капитолии, что иранские ударные дроны Shahed представляют серьезную угрозу и системы противовоздушной обороны США не смогут перехватить их все", — говорится в публикации со ссылкой на источники.
Иранские беспилотники оказались куда более опасными из-за низкого полета и небольшой скорости. По данным телеканала, это признали шеф Пентагона Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.
После мероприятия некоторые влиятельные законодатели заявили, что Вашингтон втягивается в очередную затяжную войну на Ближнем Востоке при отсутствии реальной угрозы для США.
Атака на Иран
В субботу США и Израиль начали операцию против Исламской Республики Иран. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон же пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек, включая верховного лидера Али Хаменеи.
В понедельник глава Белого дома Дональд Трамп признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу.
