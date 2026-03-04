Депутат Госдумы предложил ввести общественный контроль для кинематографа

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев на пленарном заседании Государственной Думы РФ

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Необходимо учредить на государственном уровне орган общественного контроля для кинематографа, высказал свое мнение в интервью NEWS.ru депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев.

"Если общественный контроль скажет "нет", то подобный сценарий не должен запускаться в производство. Скажут "фильм нужен", потому что решает задачу воспитания поколения патриотов, самоотверженных людей, любящих свою страну, - можно запускать", - сказал Бурляев интернет-изданию NEWS.ru.

По его мнению, эта структура должна оценивать все киносценарии, которые планируются к кинопроизводству.

Парламентарий заявил, что в такой орган должны войти, помимо профессиональных кинематографистов, еще и педагоги, психологи, представители правоохранительных органов и РПЦ. Также решение этого совета должно быть решающим в вопросе, снимать или не снимать то или иное кино.

"Скажем, профессор психологии прочтет сценарий типа сериала "Школа", скажет, что подобная картина станет ударом по педагогике и образованию... Представитель правоохранительных органов, изучив сценарий "Слово пацана. Кровь на асфальте", сообщит, что если создадут подобный сериал, то возрастет детская преступность в стране. Что и произошло: после показа поползла вверх кривая детской преступности", - напомнил Бурляев.