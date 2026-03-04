Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы предложил ввести общественный контроль для кинематографа
14:24 04.03.2026
Депутат Госдумы предложил ввести общественный контроль для кинематографа
Бурляев предложил ввести общественный контроль за распределением денег для кино

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Необходимо учредить на государственном уровне орган общественного контроля для кинематографа, высказал свое мнение в интервью NEWS.ru депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев.
"Если общественный контроль скажет "нет", то подобный сценарий не должен запускаться в производство. Скажут "фильм нужен", потому что решает задачу воспитания поколения патриотов, самоотверженных людей, любящих свою страну, - можно запускать", - сказал Бурляев интернет-изданию NEWS.ru.
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Любимова рассказала, сколько денег выделят на поддержку российского кино
29 декабря 2025, 11:35
По его мнению, эта структура должна оценивать все киносценарии, которые планируются к кинопроизводству.
Парламентарий заявил, что в такой орган должны войти, помимо профессиональных кинематографистов, еще и педагоги, психологи, представители правоохранительных органов и РПЦ. Также решение этого совета должно быть решающим в вопросе, снимать или не снимать то или иное кино.
"Скажем, профессор психологии прочтет сценарий типа сериала "Школа", скажет, что подобная картина станет ударом по педагогике и образованию... Представитель правоохранительных органов, изучив сценарий "Слово пацана. Кровь на асфальте", сообщит, что если создадут подобный сериал, то возрастет детская преступность в стране. Что и произошло: после показа поползла вверх кривая детской преступности", - напомнил Бурляев.
Он добавил, что кино воспитывает поколение молодежи, поэтому государство должно ясно осознавать, какие фильмы несут опасность для детской психики.
Кадр из фильма Айболит-66 - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Кино из детства: какие советские фильмы вы помните
8 января, 08:00
 
КультураРоссияОбществоНиколай БурляевГосдума РФ
 
 
