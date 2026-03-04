Рейтинг@Mail.ru
Лидеру группы "Бумбокс", служащему в ВСУ, грозит до 15 лет в России - РИА Новости, 04.03.2026
10:19 04.03.2026
Лидеру группы "Бумбокс", служащему в ВСУ, грозит до 15 лет в России
Лидеру группы "Бумбокс", служащему в ВСУ, грозит до 15 лет в России - РИА Новости, 04.03.2026
Лидеру группы "Бумбокс", служащему в ВСУ, грозит до 15 лет в России
Лидеру музыкальной группы "Бумбокс" Андрею Хлывнюку, который служит в рядах ВСУ и продолжает получать отчисления за свои песни с российских стриминговых... РИА Новости, 04.03.2026
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Лидеру группы "Бумбокс", служащему в ВСУ, грозит до 15 лет в России

РИА Новости: лидеру "Бумбокса" Хлывнюку, служащему в ВСУ, грозит до 15 лет в РФ

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Лидеру музыкальной группы "Бумбокс" Андрею Хлывнюку, который служит в рядах ВСУ и продолжает получать отчисления за свои песни с российских стриминговых площадок, грозит вплоть до 15 лет лишения свободы в России, сообщила РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
Ранее Хлывнюк в одном из своих интервью заявил, что не намерен удалять русскоязычные песни. По его словам, из авторских поступлений, которые он получает с российских стриминговых платформ, в том числе он "обеспечивает свой отряд в ВСУ".
России его действия подпадают под уголовную ответственность, а именно: основная статья УК РФ, которая, вероятно всего, может быть ему инкриминирована, - финансирование ВСУ. Санкции по данной статье УК РФ предусматривают лишение свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом до 500 тысяч рублей и последующей конфискацией имущества", - сказала РИА Новости юрист.
Также, по ее словам, Хлывнюк может быть привлечен к уголовной ответственности и за содействие террористической деятельности. "Если действия ВСУ официально были бы признаны террористическими, то Хлывнюк, возможно, мог быть привлечен к уголовной ответственности и по данной статье. Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы", - отметила Браун.
Певец Валерий Меладзе
Меладзе зарабатывает на концертах для русских в турецких отелях
16 февраля, 05:32
 
РоссияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
