Лидеру группы "Бумбокс", служащему в ВСУ, грозит до 15 лет в России

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Лидеру музыкальной группы "Бумбокс" Андрею Хлывнюку, который служит в рядах ВСУ и продолжает получать отчисления за свои песни с российских стриминговых площадок, грозит вплоть до 15 лет лишения свободы в России, сообщила РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

Также, по ее словам, Хлывнюк может быть привлечен к уголовной ответственности и за содействие террористической деятельности. "Если действия ВСУ официально были бы признаны террористическими, то Хлывнюк, возможно, мог быть привлечен к уголовной ответственности и по данной статье. Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы", - отметила Браун.