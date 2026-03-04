https://ria.ru/20260304/bumboks-2078387609.html
Лидеру группы "Бумбокс", служащему в ВСУ, грозит до 15 лет в России
Лидеру группы "Бумбокс", служащему в ВСУ, грозит до 15 лет в России - РИА Новости, 04.03.2026
Лидеру группы "Бумбокс", служащему в ВСУ, грозит до 15 лет в России
Лидеру музыкальной группы "Бумбокс" Андрею Хлывнюку, который служит в рядах ВСУ и продолжает получать отчисления за свои песни с российских стриминговых... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T10:19:00+03:00
2026-03-04T10:19:00+03:00
2026-03-04T10:19:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078385973_0:290:1042:876_1920x0_80_0_0_53f00199f980f8d3dd42d14fe44ef6c6.jpg
https://ria.ru/20260216/meladze-2074588902.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078385973_0:193:1042:974_1920x0_80_0_0_67529b530a64f68598467a845923e034.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Лидеру группы "Бумбокс", служащему в ВСУ, грозит до 15 лет в России
РИА Новости: лидеру "Бумбокса" Хлывнюку, служащему в ВСУ, грозит до 15 лет в РФ
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Лидеру музыкальной группы "Бумбокс" Андрею Хлывнюку, который служит в рядах ВСУ и продолжает получать отчисления за свои песни с российских стриминговых площадок, грозит вплоть до 15 лет лишения свободы в России, сообщила РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
Ранее Хлывнюк в одном из своих интервью заявил, что не намерен удалять русскоязычные песни. По его словам, из авторских поступлений, которые он получает с российских стриминговых платформ, в том числе он "обеспечивает свой отряд в ВСУ
".
"В России
его действия подпадают под уголовную ответственность, а именно: основная статья УК РФ, которая, вероятно всего, может быть ему инкриминирована, - финансирование ВСУ. Санкции по данной статье УК РФ предусматривают лишение свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом до 500 тысяч рублей и последующей конфискацией имущества", - сказала РИА Новости юрист.
Также, по ее словам, Хлывнюк может быть привлечен к уголовной ответственности и за содействие террористической деятельности. "Если действия ВСУ официально были бы признаны террористическими, то Хлывнюк, возможно, мог быть привлечен к уголовной ответственности и по данной статье. Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы", - отметила Браун.