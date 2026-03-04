Эксперт оценил влияние Китая на Иран на фоне конфликта

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Иран будет добиваться своих целей в конфликте с США и Израилем независимо от позиции Китайской Народной Республики (КНР), направленного на получение гарантий экспорта нефти через Ормузский пролив и скорейшее урегулирование противостояния, такое мнение высказал интернет-изданию Иран будет добиваться своих целей в конфликте с США и Израилем независимо от позиции Китайской Народной Республики (КНР), направленного на получение гарантий экспорта нефти через Ормузский пролив и скорейшее урегулирование противостояния, такое мнение высказал интернет-изданию "Лента.ру" эксперт Центра международного взаимодействия и сотрудничества Иван Бубнов.

В публикации отмечается, что Ормузский пролив играет важную роль в нефтяной отрасли: по данному маршруту осуществляется около 20 процентов мирового транзита нефти. Перекрытие пролива Тегераном напрямую повлияет на цены на углеводороды и скажется не только на поставщиках нефти, но и на состоянии китайской экономики.

"Для властей Ирана , находящихся в ситуации экзистенциальной угрозы, вопросы экономической выгоды отодвигаются на третий план, что снижает и без того слабое влияние Китая", - добавил эксперт.

Кроме того, Китай является важнейшим экономическим партнером Ирана и покупает 90 процентов экспортируемой из Исламской Республики сырой нефти. В 2021 году стороны заключили Договор о всестороннем сотрудничестве сроком на 25 лет, предполагающий сотрудничество между странами в двадцати различных областях, в том числе в области экономики, политики и культуры, а также в сфере военного сотрудничества и развития оборонной промышленности.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока