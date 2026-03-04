Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил влияние Китая на Иран на фоне конфликта
10:22 04.03.2026
Эксперт оценил влияние Китая на Иран на фоне конфликта
Эксперт оценил влияние Китая на Иран на фоне конфликта - РИА Новости, 04.03.2026
Эксперт оценил влияние Китая на Иран на фоне конфликта
Иран будет добиваться своих целей в конфликте с США и Израилем независимо от позиции Китайской Народной Республики (КНР), направленного на получение гарантий... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T10:22:00+03:00
2026-03-04T10:22:00+03:00
в мире
иран
ормузский пролив
китай
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, ормузский пролив, китай, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ормузский пролив, Китай, Военная операция США и Израиля против Ирана
Эксперт оценил влияние Китая на Иран на фоне конфликта

Бубнов: для Ирана вопросы экономической выгоды отодвинулись на третий план

© AP Photo / Vahid SalemiПарк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране
Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Иран будет добиваться своих целей в конфликте с США и Израилем независимо от позиции Китайской Народной Республики (КНР), направленного на получение гарантий экспорта нефти через Ормузский пролив и скорейшее урегулирование противостояния, такое мнение высказал интернет-изданию "Лента.ру" эксперт Центра международного взаимодействия и сотрудничества Иван Бубнов.
"Иран будет добиваться своих целей в конфликте с США и Израилем независимо от давления Китайской Народной Республики (КНР), направленного на получение гарантий экспорта нефти через Ормузский пролив и скорейшее урегулирование противостояния", - пишет издание со ссылкой на Бубнова.
Иран пригрозил бить по всем судам, идущим через Ормузский пролив
3 марта, 21:56
Иран пригрозил бить по всем судам, идущим через Ормузский пролив
3 марта, 21:56
В публикации отмечается, что Ормузский пролив играет важную роль в нефтяной отрасли: по данному маршруту осуществляется около 20 процентов мирового транзита нефти. Перекрытие пролива Тегераном напрямую повлияет на цены на углеводороды и скажется не только на поставщиках нефти, но и на состоянии китайской экономики.
"Для властей Ирана, находящихся в ситуации экзистенциальной угрозы, вопросы экономической выгоды отодвигаются на третий план, что снижает и без того слабое влияние Китая", - добавил эксперт.
Кроме того, Китай является важнейшим экономическим партнером Ирана и покупает 90 процентов экспортируемой из Исламской Республики сырой нефти. В 2021 году стороны заключили Договор о всестороннем сотрудничестве сроком на 25 лет, предполагающий сотрудничество между странами в двадцати различных областях, в том числе в области экономики, политики и культуры, а также в сфере военного сотрудничества и развития оборонной промышленности.
В Китае оценили влияние сторонников жесткой линии на руководство Ирана
Вчера, 08:10
В Китае оценили влияние сторонников жесткой линии на руководство Ирана
Вчера, 08:10
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в воскресенье сообщал, что Тегеран пока не намерен перекрывать Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Этот пролив является важным маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Однако из-за конфликта в регионе движение судов через пролив уже фактически остановилось. В частности, крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk уже объявил о прекращении всех рейсов через Ормузский пролив на неопределенный срок.
"Мы отвыкли от такого". Что испугало американцев после атаки на Иран
Вчера, 08:00
"Мы отвыкли от такого". Что испугало американцев после атаки на Иран
Вчера, 08:00
 
В миреИранОрмузский проливКитайВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Заголовок открываемого материала