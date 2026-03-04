Рейтинг@Mail.ru
Три бригады ВСУ перепрофилировали для участия в штурмах - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:57 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/brigada-2078589922.html
Три бригады ВСУ перепрофилировали для участия в штурмах
Три бригады ВСУ перепрофилировали для участия в штурмах - РИА Новости, 04.03.2026
Три бригады ВСУ перепрофилировали для участия в штурмах
Сразу три бригады береговой охраны ВСУ, дислоцировавшиеся в дельте Днепра, перепрофилировали для участия в штурмах, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T20:57:00+03:00
2026-03-04T20:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
курская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_0:316:3000:2004_1920x0_80_0_0_354b5e1eb09f34b9477345a6f59c63bd.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_328:0:3000:2004_1920x0_80_0_0_b6c8bba1b1df70d446e43899dc57f250.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Курская область, Вооруженные силы Украины
Три бригады ВСУ перепрофилировали для участия в штурмах

РИА Новости: сразу три бригады ВСУ перепрофилировали для участия в штурмах

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сразу три бригады береговой охраны ВСУ, дислоцировавшиеся в дельте Днепра, перепрофилировали для участия в штурмах, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, эти три бригады причастны к военным преступлениям в Курской области, и укомплектованы уголовниками, наркоманами, а также мобилизованными с большим количеством хронических заболеваний.
"Сразу три бригады береговой обороны (34-я, 39-я и 40-я отдельные бригады береговой обороны Украины) были переформатированы в отдельные бригады морской пехоты. Формально предыдущий функционал подразделений - оборона, а морпехи участвуют в первую очередь в наступательных операциях", - сказал собеседник агентства.
По мнению силовиков, перестановки в ВСУ нужны главкому Вооруженных сил Украины Александру Сырскому для демонстрации западным кураторам своих стремлений по реформированию украинской армии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала