Три бригады ВСУ перепрофилировали для участия в штурмах

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сразу три бригады береговой охраны ВСУ, дислоцировавшиеся в дельте Днепра, перепрофилировали для участия в штурмах, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, эти три бригады причастны к военным преступлениям в Курской области, и укомплектованы уголовниками, наркоманами, а также мобилизованными с большим количеством хронических заболеваний.
"Сразу три бригады береговой обороны (34-я, 39-я и 40-я отдельные бригады береговой обороны Украины) были переформатированы в отдельные бригады морской пехоты. Формально предыдущий функционал подразделений - оборона, а морпехи участвуют в первую очередь в наступательных операциях", - сказал собеседник агентства.
По мнению силовиков, перестановки в ВСУ нужны главкому Вооруженных сил Украины Александру Сырскому для демонстрации западным кураторам своих стремлений по реформированию украинской армии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18