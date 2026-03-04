Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, грозит ли штраф бренду с регистрацией на иностранном языке - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:49 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/brend-2078597671.html
Юрист рассказал, грозит ли штраф бренду с регистрацией на иностранном языке
Юрист рассказал, грозит ли штраф бренду с регистрацией на иностранном языке - РИА Новости, 04.03.2026
Юрист рассказал, грозит ли штраф бренду с регистрацией на иностранном языке
Юрист и основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев заявил, зарегистрированный бренд на иностранном языке не грозит штрафом. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T21:49:00+03:00
2026-03-04T21:49:00+03:00
илья русяев
русяев клуб
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
евразийский экономический союз
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059731520_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_ef5e935cc953cc3fca543a88dbcbbbe7.jpg
https://ria.ru/20260304/inoagent-2078349814.html
https://ria.ru/20260304/nalogi-2078328290.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059731520_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a70c1b2bc0de11a204e483e13d414b45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
илья русяев, русяев клуб, федеральная антимонопольная служба (фас россии), евразийский экономический союз, общество
Илья Русяев, Русяев Клуб, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Евразийский экономический союз, Общество
Юрист рассказал, грозит ли штраф бренду с регистрацией на иностранном языке

Юрист Русяев: зарегистрированный бренд на иностранном языке не грозит штрафом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМагазин одежды Incity
Магазин одежды Incity - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Магазин одежды Incity. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Юрист и основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев заявил, зарегистрированный бренд на иностранном языке не грозит штрафом.
"Сам закон не ввел отдельного штрафа именно за иностранное слово на вывеске. Риск обычно связывают с нарушением прав потребителя на информацию. Там предусмотрены предупреждение или взыскание для должностных лиц от 500 до 1 тысячи рублей, для юридических лиц - от 5 до 10 тысяч рублей. Иностранный язык допускается, но при соблюдении конкретных условий. При этом закон содержит прямые исключения, и знать их полезно любому предпринимателю, у которого на фасаде что-то написано латиницей. Главное - зарегистрированные товарные знаки, знаки обслуживания и фирменные наименования", - прокомментировал порталу NEWS.ru Русяев новый закон, направленный на сохранение национально-культурной идентичности.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Юрист рассказал, что необходимо для прекращения статуса иноагента
Вчера, 05:03
Он пояснил, что если на вывеске указан зарегистрированный бренд на латинице или фирменное название, подпадающее под соответствующие исключения, то переводить его не требуется. По словам Русяева, ФАС также поддерживает этот подход в своих рекомендациях, касающихся рекламы.
Кроме того, он пояснил, что закон не запрещает иностранный язык полностью. По словам юриста, он разрешает использовать его при условии, что русский текст обязательно присутствует, а также оба текста идентичны по содержанию и равнозначны по размещению и техническому оформлению.
"Если все это соблюдено, сам факт иностранного названия нарушением не является", - добавил Русяев.
Кроме того, юрист подчеркнул, что исключениями являются случаи, предусмотренные другими федеральными законами, техрегламентами или правом ЕАЭС.
С 1 марта вступили в силу требования, предусматривающие, что владельцы магазинов, кафе и ресторанов должны будут привести вывески и указатели в соответствие с законом о русском языке. Надписи "вход", "выход", "открыто", "распродажа" в обязательном порядке должны быть на русском. За нарушение данной нормы будет грозить штраф до 500 тысяч рублей.
Так, вся информация на вывесках, указателях и этикетках должна быть на русском языке, при этом иностранные слова не запрещаются, они могут использоваться дополнительно.
Налоговая декларация - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Юрист объяснила, как изменятся налоги на недвижимость в 2026 году
Вчера, 03:10
 
Илья РусяевРусяев КлубФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Евразийский экономический союзОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала