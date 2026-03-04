Рейтинг@Mail.ru
Американский беспилотник кружил недалеко от АЭС "Бушер" в Иране - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:39 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/bpla-2078611477.html
Американский беспилотник кружил недалеко от АЭС "Бушер" в Иране
Американский беспилотник кружил недалеко от АЭС "Бушер" в Иране - РИА Новости, 04.03.2026
Американский беспилотник кружил недалеко от АЭС "Бушер" в Иране
Беспилотник ВМФ США в среду, 4 марта, кружил над Персидским заливом недалеко от иранского города Бушер, где находится одноименная АЭС, выяснило РИА Новости на... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T23:39:00+03:00
2026-03-04T23:39:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
алексей лихачев
али хаменеи
бушерская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077506233_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_1bbb56095141c2d89fe05f9f22039627.jpg
https://ria.ru/20260304/ulyanov-2078563323.html
https://ria.ru/20260303/rosatom-2078257972.html
сша
иран
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077506233_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a54726a9ec0dccda0a6345bab1e6b01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, ближний восток, алексей лихачев, али хаменеи, бушерская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Алексей Лихачев, Али Хаменеи, Бушерская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Военная операция США и Израиля против Ирана
Американский беспилотник кружил недалеко от АЭС "Бушер" в Иране

Беспилотник ВМФ США кружил недалеко от АЭС "Бушер" в Иране

© AP Photo / Vahid SalemiАЭС "Бушер"
АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
АЭС "Бушер". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Беспилотник ВМФ США в среду, 4 марта, кружил над Персидским заливом недалеко от иранского города Бушер, где находится одноименная АЭС, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
БПЛА вылетел с авиационной базы США и Италии Сигонелла на Сицилии около 8 утра по мск, затем, пролетев над Египтом и Саудовской Аравией, он кружил вблизи Бушера.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Последствия повреждения АЭС "Бушер" будут катастрофическими, заявил Ульянов
Вчера, 18:51
Об угрозе АЭС "Бушер" из-за конфликта на Ближнем востоке ранее заявлял глава Росатома Алексей Лихачев.
Кроме того, около 7.19 мск у города кружил военный самолет-заправщик американских ВВС.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Росатом" докладывает Путину о ситуации на АЭС "Бушер", заявил Лихачев
3 марта, 17:28
 
В миреСШАИранБлижний ВостокАлексей ЛихачевАли ХаменеиБушерская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала