Американский беспилотник кружил недалеко от АЭС "Бушер" в Иране

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Беспилотник ВМФ США в среду, 4 марта, кружил над Персидским заливом недалеко от иранского города Бушер, где находится одноименная АЭС, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.