В Чувашии школы и техникумы перевели в дистанционный режим из-за атаки БПЛА
Школы и техникумы Чувашии перевели на дистант из-за атаки БПЛА, сообщил министр образования республики Дмитрий Захаров. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T08:16:00+03:00
дмитрий захаров
олег николаев (политик)
общество
безопасность
2026
Дмитрий Захаров, Олег Николаев (политик), Общество, Безопасность
