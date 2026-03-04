Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии школы и техникумы перевели в дистанционный режим из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:16 04.03.2026 (обновлено: 08:40 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/bpla-2078362903.html
В Чувашии школы и техникумы перевели в дистанционный режим из-за атаки БПЛА
В Чувашии школы и техникумы перевели в дистанционный режим из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 04.03.2026
В Чувашии школы и техникумы перевели в дистанционный режим из-за атаки БПЛА
Школы и техникумы Чувашии перевели на дистант из-за атаки БПЛА, сообщил министр образования республики Дмитрий Захаров. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T08:16:00+03:00
2026-03-04T08:40:00+03:00
дмитрий захаров
олег николаев (политик)
общество
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833482569_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_09298c247fecb5dfa1f814d978b8c582.jpg
https://ria.ru/20260304/spetsoperatsiya-2078346762.html
https://ria.ru/20260304/spetsoperatsiya-2078342917.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833482569_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b0e417ceb954ad4c206324fa69ea4e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий захаров, олег николаев (политик), общество, безопасность
Дмитрий Захаров, Олег Николаев (политик), Общество, Безопасность
В Чувашии школы и техникумы перевели в дистанционный режим из-за атаки БПЛА

В Чувашии школы и техникумы перевели на дистант из-за угрозы атаки БПЛА

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащий ВС РФ в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Школы и техникумы Чувашии перевели на дистант из-за атаки БПЛА, сообщил министр образования республики Дмитрий Захаров.
"В связи с угрозой атаки БПЛА школы республики будут работать в дистанционном режиме. Детей просим оставить дома", - написал Захаров в своем Telegram-канале.
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Расчет БПЛА уничтожил технику ВСУ почти на три миллиона долларов
04:16
Он добавил, что вторая смена сможет начать учиться, если будет официальный отбой угрозы беспилотной атаки.
На дистант перевели и студентов техникумов и колледжей .
Родителям воспитанников детских садов тоже рекомендовали по возможности оставить детей дома.
Ранее глава республики Олег Николаев сообщил, что в регионе введен режим ракетной и беспилотной опасности.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Российский командир рассказал, какие цели чаще всего поражали БПЛА
03:26
 
Дмитрий ЗахаровОлег Николаев (политик)ОбществоБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала