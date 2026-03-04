https://ria.ru/20260304/bpl-2078496616.html
Под Краснодаром нашли обломки БПЛА
Под Краснодаром нашли обломки БПЛА - РИА Новости, 04.03.2026
Под Краснодаром нашли обломки БПЛА
Обломки БПЛА нашли в поселке Знаменском Краснодара, повреждений не обнаружено, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 04.03.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодар
краснодарский край
краснодар
краснодарский край
2026
