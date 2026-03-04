https://ria.ru/20260304/blizhniy-vostok-2078414240.html
США и Израиль творят произвол на Ближнем Востоке, заявил МИД
США и Израиль творят произвол на Ближнем Востоке, заявил МИД - РИА Новости, 04.03.2026
США и Израиль творят произвол на Ближнем Востоке, заявил МИД
США и Израиль своими безрассудными и безответственными действиями на Ближнем Востоке творят произвол, погружая регион в пучину хаоса, заявила официальный... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T12:02:00+03:00
2026-03-04T12:02:00+03:00
2026-03-04T12:05:00+03:00
сша
израиль
ближний восток
мария захарова
военная операция сша и израиля против ирана
сша, израиль, ближний восток, мария захарова, военная операция сша и израиля против ирана
США, Израиль, Ближний Восток, Мария Захарова, Военная операция США и Израиля против Ирана
США и Израиль творят произвол на Ближнем Востоке, заявил МИД
МИД России обвинил США и Израиль в погружении Ближнего Востока в хаос