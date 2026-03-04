США и Израиль творят произвол на Ближнем Востоке, заявил МИД

Рейтинг@Mail.ru
12:02 04.03.2026 (обновлено: 12:05 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/blizhniy-vostok-2078414240.html
2026
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. США и Израиль своими безрассудными и безответственными действиями на Ближнем Востоке творят произвол, погружая регион в пучину хаоса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Своими безответственными и безрассудными действиями Вашингтон и Тель-Авив… творят произвол, грубо попирая нормы и принципы международного и гуманитарного права, все глубже погружая регион в пучину хаоса", - сказала она в ходе брифинга.
Россия с тревогой наблюдает за эскалацией на Ближнем Востоке, заявил МИД
