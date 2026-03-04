https://ria.ru/20260304/blizhniy-vostok-2078413985.html
Россия с тревогой наблюдает за эскалацией на Ближнем Востоке, заявил МИД
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва с тревогой наблюдает за эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. РИА Новости, 04.03.2026
россия
ближний восток
мария захарова
сергей лавров
москва
военная операция сша и израиля против ирана
россия
ближний восток
москва
россия, ближний восток, мария захарова, сергей лавров, москва, военная операция сша и израиля против ирана
Россия, Ближний Восток, Мария Захарова, Сергей Лавров, Москва, Военная операция США и Израиля против Ирана
Россия с тревогой наблюдает за эскалацией на Ближнем Востоке, заявил МИД
МИД заявил о разрастании эскалации на Ближнем Востоке