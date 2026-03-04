Ректор МГЮА Блажеев: иностранное влияние – это не только финансирование

Механизм контроля деятельности иностранных агентов в России остается одной из самых обсуждаемых правовых тем, а в прошлом году закон претерпел существенные изменения. О том, как в РФ теперь признают иноагентами, что несет в себе этот статус, и насколько отечественное законодательство в данной сфере коррелирует с опытом других стран, рассказал в интервью РИА Новости ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Общественного совета при Минюсте России Виктор Блажеев.

– Виктор Владимирович, мы часто, когда речь заходит о законе про иноагентов, слышим: "А вот в Европе, Америке такого закона нет, нет такого контроля". Так ли это на самом деле?

– Конечно, это не так. Более того, самый старый и, я бы сказал, один из самых суровых законов действует в США – это FARA. Он был принят в 1938 году и требует от лиц, представляющих интересы других стран или политических структур, регистрироваться и раскрывать информацию о своей деятельности и финансировании. Подобные механизмы контроля есть и во Франции, и в Австралии, и в Израиле, и других странах.

Однако одно из основных отличий между механизмами контроля в других странах и в России – его открытость в нашей стране: мы не прячем реестр, он доступен для всех. Любой человек может зайти на сайт министерства юстиции России и ознакомиться с ним. Также и маркировка. На мой взгляд, это не "клеймо", а наоборот необходимость для реализации конституционного права гражданина РФ на получение достоверной информации. Благодаря маркировке каждый россиянин понимает, кто является бенефициаром той или иной информации и, соответственно, делает из этого выводы.

– А почему вообще четыре года назад потребовалось вводить закон об иноагентах? И насколько, на ваш взгляд, эффективен этот институт?

– На самом деле, институт "иностранного агента" был введен в законодательство России в конце 2012 года. Именно тогда назрела необходимость информирования общества об организациях, которые осуществляют деятельность политического характера и имеют иностранное финансирование. На тот момент иностранными агентами могли были быть признаны исключительно некоммерческие организации. Позже нормативно-правовое регулирование в этой сфере изменялось и совершенствовалось, стало возможно присвоение статуса иностранного агента физическим лицам, незарегистрированным общественным объединениям, российским и иностранным юридическим лицам.

Ранее правовое положение указанных иностранных агентов регулировалось отдельными федеральными законами, не предусматривалось ведение их единого реестра. При этом основания, по которым лица включались в реестры иностранных агентов, были схожи. Приобретение статуса иностранного агента в разных правовых режимах влекло для лица практически одни и те же юридические последствия. Поэтому перед государством встала задача систематизации и упрощения законодательного регулирования в этой сфере деятельности. Так и появился ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Хотел бы отметить, что для того, чтобы надлежащим образом отвечать на современные вызовы и существующие угрозы, законодательство об иноагентах продолжает развиваться. Вводятся дополнительные меры, призванные ограничить негативное влияние иностранных агентов на общественно-политические процессы в стране, в том числе их непосредственное участие в них. В целом, если сравнивать текущее правовое регулирование с ранее действовавшим, то можно отметить, что виды деятельности и формы нахождения под иностранным влиянием изменились в той мере, в которой позволяют обеспечить эффективное устранение угроз национальному суверенитету Российской Федерации в условиях усложнения существующих международно-правовых отношений.

– А как сегодня становятся иноагентами?

– Указанный федеральный закон ввел общее понятие лица, выполняющего функции иностранного агента. Был расширен субъектный состав лиц, которые могут быть признаны иноагентами. По действующему федеральному закону к ним относятся российские или иностранные юридические лица независимо от своей организационно-правовой формы, общественные объединения, действующие без образования юридического лица, иные объединения лиц, иностранные структуры без образования юридического лица, а также физические лица независимо от гражданства или отсутствия такового.

При этом для присвоения соответствующего статуса указанные лица должны осуществлять определенный вид деятельности, предусмотренной законом, например, политическую, а также находиться под иностранным влиянием – и это не только финансирование, это более широкое понятие, подразумевающее, например, методическую, организационную помощь.

Как я уже говорил, раньше для каждого вида иностранных агентов велся отдельный реестр, а благодаря законодательным изменениям 2022 года все они были объединены в единый реестр.

– То есть, чтобы стать иностранным агентом, нужно, в первую очередь, заниматься политикой?

– Не совсем так. Во-первых, иностранным агентом признается лицо, которое находится под иностранным влиянием и осуществляет определенные виды деятельности, установленные законом. Например, целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности нашей страны. Во-вторых, таковым может быть признано лицо, осуществляющее финансирование подобной деятельности или вовлекающее в нее несовершеннолетних лиц. Политическая деятельность, таким образом, в этом перечне далеко не единственная.

– Вы сказали, что иностранное влияние – это не только финансирование. Можно ли уточнить, что еще входит в эту категорию?

– Под иностранным влиянием понимается и предоставление иностранным источником лицу поддержки или оказание воздействия на лицо, в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами. При этом предоставляемая поддержка может быть выражена как в финансовой или имущественной форме, так и в форме организационно-методической и научно-технической помощи.

– А какая все же самая распространенная причина, являющаяся основанием для признания иноагентом?

– Ранее самой распространенной причиной было финансирование. Однако для того, чтобы обойти законодательство и скрыть признаки иностранного агента, некоторые лица начали пользоваться и другими формами поддержки, непрямым финансированием. Это, к примеру, использование других лиц для сбора средств, передача денег наличными, монетизация авторского контента с помощью интернет-платформ. Зарубежные СМИ и иностранные агенты также помогают создавать сообщения и материалы, предоставляют свои информационные площадки. Известны случаи, когда при технической и методической поддержке извне неоднократно организовывались массовые публикации агитационного характера – российских граждан призывали к осуществлению противоправной деятельности.

Многие из иностранных агентов являются членами или сотрудниками иностранных организаций, деятельность которых не просто выходит за рамки политического нейтралитета, но и является экстремистской или нежелательной на территории нашего государства. Таким образом, получение финансовой или имущественной помощи от иностранного источника является лишь одной из форм иностранного влияния.

– Наряду с политиками, кажется, что так же часто в реестр иноагентов попадают и журналисты, открыто критикующие политические процессы. Так ли это на самом деле?

– Прежде всего нужно сказать, что характер деятельности иностранных агентов связан с общественно-политическими процессами и особенностями их течения в конкретный временной период как в России, так и в мире. Иностранные агенты реагируют на вызовы и информационные поводы, являющиеся актуальными здесь и сейчас. Они подстраиваются под новостную повестку и создают определенные настроения, которые у кого-то вызывают панику, кого-то провоцируют на, возможно, незаконные действия. Закон об иностранных агентах, в свою очередь, позволяет идентифицировать таких лиц и своевременно рассказать о них гражданам. В итоге их деятельность помечается определенным маркером для информирования общества о том, что эта деятельность осуществляется под иностранным влиянием.

Что касается непосредственно политиков и журналистов, о которых вы спрашиваете, то, думаю, вопрос не в критике с их стороны тех общественно-политических процессов, которые происходят в стране. Конструктивная критика крайне важна для любого государства и общества. Проблема в другом. Скорее всего появление определенных профессиональных политиков и политологов в реестре сейчас связано с их публичной поддержкой нашего противника в ходе СВО (а порой и вовсе оправданиями террористических актов, направленных против мирного населения нашей страны) и высказываниями, дискредитирующими действия Вооруженных Сил Российской Федерации. Появление же в реестре ряда блогеров и публицистов, в свою очередь, очевидно связано с их ключевой ролью в производстве и распространении недостоверной информации о решениях и политике властей нашей страны. Такая информация способна сформировать общественное мнение на основе ложных домыслов и намеренных искажений. В чьих интересах это делается? Кто заказчик этих провокаций и вводящих в заблуждение кампаний?

В реестре иностранных агентов немало представителей культуры, общественных деятелей, ученых, так называемых экоактивистов и так далее. Разнообразный состав реестра (в плане наличия в нем представителей различных сфер общественной жизни) в первую очередь показывает, что иностранные источники влияния заинтересованы обеспечить комплексное вмешательство во внутренние дела Российской Федерации. Что называется, "по всем фронтам". И динамика включения лиц в реестр прямо пропорциональна интенсивности такого вмешательства.

При этом, как мне кажется, закон об иностранных агентах не является попыткой пресечь чью-то законную деятельность, подвергнуть цензуре, как некоторые активисты пытаются донести до граждан. Никто не запрещает публикации, нужно только ставить маркировку. Иностранный агент – это не запрет или наказание. Скажу, как юрист: иностранный агент – это конкретный правовой статус, который присваивается при наличии двух признаков, обозначенных мною ранее.

– Не могу не затронуть тему и регулирования в России деятельности НКО. За последние несколько лет государство многое сделало в данном вопросе. На ваш взгляд, комфортно ли сейчас некоммерческим организациям работать в РФ?

– На мой взгляд, добросовестные некоммерческие организации сегодня получают колоссальную поддержку от государства. Это и развитие программ для социально ориентированных НКО, и самое главное – упрощение бюрократических процедур. Формируются более комфортные условия для развития самых разных институтов гражданского общества, включая некоммерческие организации. При этом в России зарегистрировано уже более 221 тысячи НКО, и с каждым годом их число растет.

На мой взгляд, в сфере регулирования некоммерческого сектора в целом наблюдаются позитивные изменения: снижается административная нагрузка, уменьшается количество бюрократических требований. Само взаимодействие НКО с государством по вопросам подачи отчетности с этого года полностью переведено в "цифру", а форма отчетности теперь унифицирована.

Думаю, очевидно, что государство стремится не только сделать удобной работу самих организаций. От уровня их прозрачности и открытости во многом зависит степень доверия к некоммерческому сектору со стороны общества в целом, а это увеличивает личную вовлеченность граждан в реализацию общественно значимых инициатив, продвигаемых этими НКО. Таким образом, гражданское общество в нашей стране становится все более активным, развиваются волонтерские, наставнические, благотворительные программы.

– По-вашему, значимость работы НКО ограничивается только социальными проектами, или их функционал намного шире?

– По моему глубокому убеждению, от развития некоммерческого сектора зависит очень многое: это такая "лакмусовая бумажка" для проверки состояния всей общественной жизни, устойчивости государственной системы и суверенитета страны. Мне очень понравилась мысль, которую как-то высказал министр юстиции Константин Чуйченко, сказав, что без сильного государства невозможно выстроить эффективную систему защиты прав человека и обеспечить законность. К этому можно добавить, что только с развитой системой НКО можно эффективно противодействовать в том числе деструктивным объединениям, различным политическим технологиям, таким как, например, "цветные революции". Кстати, эту тему мы вместе с коллегами из Минюста намерены поднять на дискуссии в рамках Форума по безопасности, который состоится в марте этого года.

Когда работает действительно добросовестная организация, которая может быть и не во всем согласна с государством, но находится с ним в диалоге и отстаивает благие цели, – это сразу видно при четких механизмах проверок организаций, прозрачности их деятельности и финансирования. Граждане охотнее будут ориентироваться на НКО с репутацией, чем на "пустышку" с громкими и красивыми лозунгами, которая еще неизвестно кем финансируется.

– Виктор Владимирович, мы сегодня выяснили, как становятся иноагентами. В завершение, расскажите, а что же нужно сделать, чтобы прекратить этот статус?