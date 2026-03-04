https://ria.ru/20260304/bilety-2078456593.html
РСТ порекомендовал не отказываться от авиабилетов из стран Ближнего Востока
Застрявшим на Ближнем Востоке россиянам не стоит отказываться от первоначальных билетов на рейсы авиакомпаний, иначе есть риск не попасть на вывозной рейс,...
ближний восток
2026
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Застрявшим на Ближнем Востоке россиянам не стоит отказываться от первоначальных билетов на рейсы авиакомпаний, иначе есть риск не попасть на вывозной рейс, предупредил директор туроператора Space Travel, член правления Российского союза туриндустрии Артур Мурадян.
"Многие туристы получают сейчас от иностранных перевозчиков предложения аннулировать или вернуть билеты. Уважаемые туристы, пожалуйста, не совершайте данное действие. Потому что аннуляция билета приводит к тому, что вы не попадете в списки на эвакуацию и сможете вернуться, только купив новый билет", - сказал он, выступая на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Он предупредил, что рейс, на который будет куплен билет, может и не состояться по расписанию - сейчас в регионе все рейсы эвакуационные и не регулярные. "Ни в коем случае не отказывайтесь от первоначального проездного документа", - призвал он.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников. Сейчас организуются вывозные рейсы из некоторых стран региона.