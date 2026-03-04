Страны Персидского залива столкнутся с дилеммой из-за США, считает эксперт

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Страны Персидского залива в перспективе столкнутся с зависимостью от системы безопасности США, такое мнение выразил британский политолог Даниэль Леви, комментируя возможность создания собственной системы безопасности стран региона без участия Вашингтона.
"В среднесрочной и долгосрочной перспективе страны Персидского залива столкнутся с более серьезной дилеммой, связанной с их зависимостью от американской системы безопасности, при этом имея очень мало влияния на решение Америки о присоединении к агрессивным войнам Израиля", - сказал Леви интернет-изданию "Лента.ру".
По мнению политолога, Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам, Катару и другим государствам придется задуматься о создании собственной системы безопасности.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
