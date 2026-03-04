Рейтинг@Mail.ru
Страны Персидского залива столкнутся с дилеммой из-за США, считает эксперт - РИА Новости, 04.03.2026
10:37 04.03.2026 (обновлено: 10:50 04.03.2026)
Страны Персидского залива столкнутся с дилеммой из-за США, считает эксперт
Страны Персидского залива столкнутся с дилеммой из-за США, считает эксперт - РИА Новости, 04.03.2026
Страны Персидского залива столкнутся с дилеммой из-за США, считает эксперт
Страны Персидского залива в перспективе столкнутся с зависимостью от системы безопасности США, такое мнение выразил британский политолог Даниэль Леви,... РИА Новости, 04.03.2026
в мире, персидский залив, сша, даниэль леви
В мире, Персидский залив, США, Даниэль Леви
Страны Персидского залива столкнутся с дилеммой из-за США, считает эксперт

Леви: Персидский залив столкнется с зависимостью от системы безопасности США

© U.S. Army / Staff Sgt. Dalton SmithАмериканские военные корабли во время учений в Персидском заливе
Американские военные корабли во время учений в Персидском заливе - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© U.S. Army / Staff Sgt. Dalton Smith
Американские военные корабли во время учений в Персидском заливе. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Страны Персидского залива в перспективе столкнутся с зависимостью от системы безопасности США, такое мнение выразил британский политолог Даниэль Леви, комментируя возможность создания собственной системы безопасности стран региона без участия Вашингтона.
"В среднесрочной и долгосрочной перспективе страны Персидского залива столкнутся с более серьезной дилеммой, связанной с их зависимостью от американской системы безопасности, при этом имея очень мало влияния на решение Америки о присоединении к агрессивным войнам Израиля", - сказал Леви интернет-изданию "Лента.ру".
Поврежденная в результате авиаудара детская площадка в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Страны Персидского залива могут надавить на США, заявил эксперт
Вчера, 05:35
По мнению политолога, Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам, Катару и другим государствам придется задуматься о создании собственной системы безопасности.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
