Страны Персидского залива столкнутся с дилеммой из-за США, считает эксперт

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Страны Персидского залива в перспективе столкнутся с зависимостью от системы безопасности США, такое мнение выразил британский политолог Даниэль Леви, комментируя возможность создания собственной системы безопасности стран региона без участия Вашингтона.