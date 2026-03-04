Рейтинг@Mail.ru
Саудовская Аравия примет меры для защиты своей безопасности - РИА Новости, 04.03.2026
03:48 04.03.2026
Саудовская Аравия примет меры для защиты своей безопасности
Саудовская Аравия примет меры для защиты своей безопасности
Саудовская Аравия примет все необходимые меры для защиты своей безопасности и территории на фоне эскалации в регионе, говорится в заявлении кабинета министров... РИА Новости, 04.03.2026
в мире
саудовская аравия
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
саудовская аравия
сша
иран
2026
Новости
Саудовская Аравия примет меры для защиты своей безопасности

Эр-Рияд примет все меры для защиты территории страны на фоне эскалации

© AP Photo / Amr Nabil
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
ДОХА, 4 мар - РИА Новости. Саудовская Аравия примет все необходимые меры для защиты своей безопасности и территории на фоне эскалации в регионе, говорится в заявлении кабинета министров королевства, которое приводит госагентство SPA.
"Кабинет министров обсудил последние события в регионе и их последствия для безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровнях. Саудовская Аравия примет все необходимые меры для защиты своей безопасности и территории, а также граждан и резидентов", - говорится в сообщении, опубликованном после заседания правительства.
Иракские военные - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
СМИ: ряд атак Ирана на Саудовскою Аравию был совершен с территории Ирака
Вчера, 15:07
Во вторник министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке двух беспилотников. В результате возник небольшой пожар, здание дипмиссии получило незначительные повреждения.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Бойцы КСИР - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля
Вчера, 14:17
 
В мире, Саудовская Аравия, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
