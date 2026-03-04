Саудовская Аравия примет меры для защиты своей безопасности

ДОХА, 4 мар - РИА Новости. Саудовская Аравия примет все необходимые меры для защиты своей безопасности и территории на фоне эскалации в регионе, говорится в заявлении кабинета министров королевства, которое приводит госагентство SPA.
"Кабинет министров обсудил последние события в регионе и их последствия для безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровнях. Саудовская Аравия примет все необходимые меры для защиты своей безопасности и территории, а также граждан и резидентов", - говорится в сообщении, опубликованном после заседания правительства.
Во вторник министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке двух беспилотников. В результате возник небольшой пожар, здание дипмиссии получило незначительные повреждения.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.