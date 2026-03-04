https://ria.ru/20260304/beyrut-2078590819.html
К северу от Бейрута открылся центр временного размещения для россиян
К северу от Бейрута открылся центр временного размещения для россиян - РИА Новости, 04.03.2026
К северу от Бейрута открылся центр временного размещения для россиян
Центр временного размещения для российских граждан открылся в городе Залка к северу от Бейрута на фоне эскалации на Ближнем Востоке, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T21:04:00+03:00
2026-03-04T21:04:00+03:00
2026-03-04T21:04:00+03:00
в мире
бейрут
ближний восток
ливан
хезболла
рудн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977645877_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_66aedda12308bfa56488d719ce9ea94f.jpg
https://ria.ru/20260304/khezballa-2078589560.html
https://ria.ru/20260304/tsakhal-2078454865.html
бейрут
ближний восток
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977645877_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_76c1f5ed095db91d6c3625ef80e4b4aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бейрут, ближний восток, ливан, хезболла, рудн
В мире, Бейрут, Ближний Восток, Ливан, Хезболла, РУДН
К северу от Бейрута открылся центр временного размещения для россиян
РИА Новости: на севере Бейруте открылся центр временного размещения россиян
БЕЙРУТ, 4 мар - РИА Новости. Центр временного размещения для российских граждан открылся в городе Залка к северу от Бейрута на фоне эскалации на Ближнем Востоке, рассказала РИА Новости президент Ассоциации выпускников РУДН в Ливане Галина Аббас.
"ПВР пока только один - в Залке. Он открылся только сегодня. Люди уже начали звонить и приезжать", - сообщила Аббас.
По словам главы ассоциации, российские семьи, выехавшие из атакуемых районов в первые дни эскалации, ранее самостоятельно нашли жилье.
"Но сейчас звонили несколько семей. Одна - женщина с двумя детьми - едет с юга. Еще звонила женщина с мужем, оба с российскими паспортами, но они, по их словам, до завтра ждут: их деревню на юге пока не трогали", - сказала собеседница агентства.
Аббас подчеркнула, что пункт временного размещения оборудован в здании школы в безопасном районе при поддержке российско-ливанского бюро сотрудничества "Росливан". При этом требуется дополнительная помощь семьям, которые разместились самостоятельно вне ПВР и также нуждаются в предметах первой необходимости.
Ранее военное крыло ливанского движения "Хезболлах
" заявило, что со 2 марта нанесло 14 комбинированных ударов по объектам израильской армии, скоплению живой силы и техники на фоне конфликта между Ираном
, США
и Израилем
. Эти атаки спровоцировали новый виток эскалации с еврейским государством в условиях хрупкого перемирия, де-юре действующего с конца ноября 2024 года.