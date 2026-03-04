Рейтинг@Mail.ru
К северу от Бейрута открылся центр временного размещения для россиян
21:04 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/beyrut-2078590819.html
К северу от Бейрута открылся центр временного размещения для россиян
К северу от Бейрута открылся центр временного размещения для россиян - РИА Новости, 04.03.2026
К северу от Бейрута открылся центр временного размещения для россиян
Центр временного размещения для российских граждан открылся в городе Залка к северу от Бейрута на фоне эскалации на Ближнем Востоке, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T21:04:00+03:00
2026-03-04T21:04:00+03:00
в мире
бейрут
ближний восток
ливан
хезболла
рудн
https://ria.ru/20260304/khezballa-2078589560.html
https://ria.ru/20260304/tsakhal-2078454865.html
бейрут
ближний восток
ливан
в мире, бейрут, ближний восток, ливан, хезболла, рудн
В мире, Бейрут, Ближний Восток, Ливан, Хезболла, РУДН
К северу от Бейрута открылся центр временного размещения для россиян

РИА Новости: на севере Бейруте открылся центр временного размещения россиян

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкПоследствия израильских ударов по центральным районам Бейрута
Последствия израильских ударов по центральным районам Бейрута - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Последствия израильских ударов по центральным районам Бейрута. Архивное фото
БЕЙРУТ, 4 мар - РИА Новости. Центр временного размещения для российских граждан открылся в городе Залка к северу от Бейрута на фоне эскалации на Ближнем Востоке, рассказала РИА Новости президент Ассоциации выпускников РУДН в Ливане Галина Аббас.
"ПВР пока только один - в Залке. Он открылся только сегодня. Люди уже начали звонить и приезжать", - сообщила Аббас.
Бойцы движения Хезболлах - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Хезболла" сообщила о начале боестолкновений с ЦАХАЛ на границе Ливана
Вчера, 20:53
По словам главы ассоциации, российские семьи, выехавшие из атакуемых районов в первые дни эскалации, ранее самостоятельно нашли жилье.
"Но сейчас звонили несколько семей. Одна - женщина с двумя детьми - едет с юга. Еще звонила женщина с мужем, оба с российскими паспортами, но они, по их словам, до завтра ждут: их деревню на юге пока не трогали", - сказала собеседница агентства.
Аббас подчеркнула, что пункт временного размещения оборудован в здании школы в безопасном районе при поддержке российско-ливанского бюро сотрудничества "Росливан". При этом требуется дополнительная помощь семьям, которые разместились самостоятельно вне ПВР и также нуждаются в предметах первой необходимости.
Ранее военное крыло ливанского движения "Хезболлах" заявило, что со 2 марта нанесло 14 комбинированных ударов по объектам израильской армии, скоплению живой силы и техники на фоне конфликта между Ираном, США и Израилем. Эти атаки спровоцировали новый виток эскалации с еврейским государством в условиях хрупкого перемирия, де-юре действующего с конца ноября 2024 года.
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
ЦАХАЛ заявила, что атаковала подземный склад "Хезболлы" в Бейруте
В миреБейрутБлижний ВостокЛиванХезболлаРУДН
 
 
