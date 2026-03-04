К северу от Бейрута открылся центр временного размещения для россиян

БЕЙРУТ, 4 мар - РИА Новости. Центр временного размещения для российских граждан открылся в городе Залка к северу от Бейрута на фоне эскалации на Ближнем Востоке, рассказала РИА Новости президент Ассоциации выпускников РУДН в Ливане Галина Аббас.

"ПВР пока только один - в Залке. Он открылся только сегодня. Люди уже начали звонить и приезжать", - сообщила Аббас.

По словам главы ассоциации, российские семьи, выехавшие из атакуемых районов в первые дни эскалации, ранее самостоятельно нашли жилье.

"Но сейчас звонили несколько семей. Одна - женщина с двумя детьми - едет с юга. Еще звонила женщина с мужем, оба с российскими паспортами, но они, по их словам, до завтра ждут: их деревню на юге пока не трогали", - сказала собеседница агентства.

Аббас подчеркнула, что пункт временного размещения оборудован в здании школы в безопасном районе при поддержке российско-ливанского бюро сотрудничества "Росливан". При этом требуется дополнительная помощь семьям, которые разместились самостоятельно вне ПВР и также нуждаются в предметах первой необходимости.