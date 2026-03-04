Боевая авиация выпустила несколько ракет по жилому дому в пригороде Бейрута

БЕЙРУТ, 4 мар - РИА Новости. Боевая авиация выпустила несколько ракет по жилому многоэтажному дому в районе Кафаат в южном пригороде Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы.

"Самолеты зашли на низкой высоте и атаковали многоэтажное здание в Кафаат рядом со школой Махди", - рассказал собеседник агентства.