Боевая авиация выпустила несколько ракет по жилому дому в пригороде Бейрута
Боевая авиация выпустила несколько ракет по жилому многоэтажному дому в районе Кафаат в южном пригороде Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 04.03.2026
БЕЙРУТ, 4 мар - РИА Новости. Боевая авиация выпустила несколько ракет по жилому многоэтажному дому в районе Кафаат в южном пригороде Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы.
"Самолеты зашли на низкой высоте и атаковали многоэтажное здание в Кафаат рядом со школой Махди", - рассказал собеседник агентства.
По данным корреспондента РИА Новости, звук сильных взрывов слышен в центральном районе ливанской столицы. Также слышна работа боевой авиации и разведывательных беспилотников на средней и низкой высотах.