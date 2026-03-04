Рейтинг@Mail.ru
Боевая авиация выпустила несколько ракет по жилому дому в пригороде Бейрута - РИА Новости, 04.03.2026
09:58 04.03.2026
Боевая авиация выпустила несколько ракет по жилому дому в пригороде Бейрута
в мире
бейрут
военная операция сша и израиля против ирана
бейрут
Новости
Боевая авиация выпустила несколько ракет по жилому дому в пригороде Бейрута

Израильский удар по южным пригородам Бейрута
БЕЙРУТ, 4 мар - РИА Новости. Боевая авиация выпустила несколько ракет по жилому многоэтажному дому в районе Кафаат в южном пригороде Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы.
"Самолеты зашли на низкой высоте и атаковали многоэтажное здание в Кафаат рядом со школой Махди", - рассказал собеседник агентства.
По данным корреспондента РИА Новости, звук сильных взрывов слышен в центральном районе ливанской столицы. Также слышна работа боевой авиации и разведывательных беспилотников на средней и низкой высотах.
В Бейруте прогремели два взрыва
