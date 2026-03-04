https://ria.ru/20260304/bespilotniki-2078399094.html
Кировский губернатор сообщил об атаке дронов на Кирово-Чепецк
Украинские дроны атаковали Кирово-Чепецк, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. РИА Новости, 04.03.2026
Кировский губернатор сообщил об атаке дронов на Кирово-Чепецк
Соколов: беспилотники атаковали Кирово-Чепецк в Кировской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар — РИА Новости. Украинские дроны атаковали Кирово-Чепецк, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.
"Пострадавших в результате прилетов нет", — написал он в мессенджере MAX
.
По его словам, ситуация под контролем, сейчас на местах работают спасатели. В город выехал первый замруководителя администрации губернатора и правительства.
Глава региона напомнил, что антитеррористическая комиссия области запретила распространять в социальных сетях, СМИ и других ресурсах фото- и видеоматериалы о последствиях атак. Эта мера нужна для обеспечения безопасности населения и объектов, добавил он.
ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты в приграничных и других регионах.
Российская армия в ответ на атаки ВСУ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.