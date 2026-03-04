Рейтинг@Mail.ru
Кировский губернатор сообщил об атаке дронов на Кирово-Чепецк
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:01 04.03.2026 (обновлено: 11:16 04.03.2026)
Кировский губернатор сообщил об атаке дронов на Кирово-Чепецк
Кировский губернатор сообщил об атаке дронов на Кирово-Чепецк - РИА Новости, 04.03.2026
Кировский губернатор сообщил об атаке дронов на Кирово-Чепецк
Украинские дроны атаковали Кирово-Чепецк, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. РИА Новости, 04.03.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
кирово-чепецк
кировская область
александр соколов
вооруженные силы украины
кирово-чепецк
кировская область
Кировский губернатор сообщил об атаке дронов на Кирово-Чепецк

Соколов: беспилотники атаковали Кирово-Чепецк в Кировской области

© РИА Новости / Алексей ДаничевБеспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар — РИА Новости. Украинские дроны атаковали Кирово-Чепецк, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.
"Пострадавших в результате прилетов нет", — написал он в мессенджере MAX.
По его словам, ситуация под контролем, сейчас на местах работают спасатели. В город выехал первый замруководителя администрации губернатора и правительства.
Глава региона напомнил, что антитеррористическая комиссия области запретила распространять в социальных сетях, СМИ и других ресурсах фото- и видеоматериалы о последствиях атак. Эта мера нужна для обеспечения безопасности населения и объектов, добавил он.
ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты в приграничных и других регионах.
Российская армия в ответ на атаки ВСУ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКирово-ЧепецкКировская областьАлександр СоколовВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Обсуждения
Заголовок открываемого материала