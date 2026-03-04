Кировский губернатор сообщил об атаке дронов на Кирово-Чепецк

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар — РИА Новости. Украинские дроны атаковали Кирово-Чепецк, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.

"Пострадавших в результате прилетов нет", — написал он в мессенджере MAX

По его словам, ситуация под контролем, сейчас на местах работают спасатели. В город выехал первый замруководителя администрации губернатора и правительства.

Глава региона напомнил, что антитеррористическая комиссия области запретила распространять в социальных сетях, СМИ и других ресурсах фото- и видеоматериалы о последствиях атак. Эта мера нужна для обеспечения безопасности населения и объектов, добавил он.

ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты в приграничных и других регионах.