На Кубани обломки беспилотников упали на территорию трех санаториев
На Кубани обломки беспилотников упали на территорию трех санаториев - РИА Новости, 04.03.2026
На Кубани обломки беспилотников упали на территорию трех санаториев
Обломки БПЛА упали на территории трех санаториев в селе Кабардинка Геленджика, из одного из них эвакуировали гостей на время отражения атаки, сообщили в... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:49:00+03:00
2026-03-04T16:49:00+03:00
2026-03-04T16:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
кабардинка
геленджик
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
