Reuters: беспилотники атаковали штабы шиитского ополчения на севере Ирака
Reuters: беспилотники атаковали штабы шиитского ополчения на севере Ирака - РИА Новости, 04.03.2026
Reuters: беспилотники атаковали штабы шиитского ополчения на севере Ирака
Два беспилотника нанесли удары по двум штабам шиитского ополчения в Мосуле на севере Ирака, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 04.03.2026
Reuters: беспилотники атаковали штабы шиитского ополчения на севере Ирака
Reuters: два беспилотника атаковали штабы шиитского ополчения в Мосуле