Рейтинг@Mail.ru
Reuters: беспилотники атаковали штабы шиитского ополчения на севере Ирака - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/bespilotnik-2078481566.html
Reuters: беспилотники атаковали штабы шиитского ополчения на севере Ирака
Reuters: беспилотники атаковали штабы шиитского ополчения на севере Ирака - РИА Новости, 04.03.2026
Reuters: беспилотники атаковали штабы шиитского ополчения на севере Ирака
Два беспилотника нанесли удары по двум штабам шиитского ополчения в Мосуле на севере Ирака, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T15:02:00+03:00
2026-03-04T15:02:00+03:00
в мире
мосул
ирак
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155953/46/1559534628_0:127:3189:1920_1920x0_80_0_0_80ac352ffeba5076202f77db007f5a4f.jpg
https://ria.ru/20260303/iran-2078122240.html
мосул
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155953/46/1559534628_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_0f7fb67da37f9d6ec64dc5dd4151a1b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мосул, ирак, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Мосул, Ирак, Военная операция США и Израиля против Ирана
Reuters: беспилотники атаковали штабы шиитского ополчения на севере Ирака

Reuters: два беспилотника атаковали штабы шиитского ополчения в Мосуле

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкИрак
Ирак - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Ирак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Два беспилотника нанесли удары по двум штабам шиитского ополчения в Мосуле на севере Ирака, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Два беспилотника нанесли удары по двум штаб-квартирам иракских сил народной мобилизации в северном Мосуле", - пишет агентство.
Дым на месте удара на севере Ирака - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
СМИ: БПЛА атаковали штаб-квартиру оппозиционной иранской группировки
3 марта, 10:55
 
В миреМосулИракВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала