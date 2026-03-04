https://ria.ru/20260304/bespilotnik-2078443904.html
В Ираке сообщили о крушении американского беспилотника
В Ираке сообщили о крушении американского беспилотника
Беспилотник США потерпел крушение в иракской провинции Салах-эд-Дин, сообщило информационное агентство Shafaq со ссылкой на источник в иракских органах... РИА Новости, 04.03.2026
В Ираке сообщили о крушении американского беспилотника
Shafaq: в Ираке потерпел крушение американский БПЛА MQ-9 Reaper за $34 млн