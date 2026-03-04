Рейтинг@Mail.ru
В Ираке сообщили о крушении американского беспилотника - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/bespilotnik-2078443904.html
В Ираке сообщили о крушении американского беспилотника
В Ираке сообщили о крушении американского беспилотника - РИА Новости, 04.03.2026
В Ираке сообщили о крушении американского беспилотника
Беспилотник США потерпел крушение в иракской провинции Салах-эд-Дин, сообщило информационное агентство Shafaq со ссылкой на источник в иракских органах... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T13:30:00+03:00
2026-03-04T13:30:00+03:00
в мире
сша
салах-эд-дин (мухафаза)
ирак
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857951487_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_9636265f9ddb77aa9404c9470d95aecb.jpg
https://ria.ru/20260303/tramp-2078041963.html
сша
салах-эд-дин (мухафаза)
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857951487_0:650:1864:2048_1920x0_80_0_0_db7e8d032aa01bf807e5c74b0747923b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, салах-эд-дин (мухафаза), ирак, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Салах-эд-Дин (мухафаза), Ирак, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Ираке сообщили о крушении американского беспилотника

Shafaq: в Ираке потерпел крушение американский БПЛА MQ-9 Reaper за $34 млн

© Фото : U.S. Air Force photo by Senior Airman Lauren SilverthorneБеспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : U.S. Air Force photo by Senior Airman Lauren Silverthorne
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Беспилотник США потерпел крушение в иракской провинции Салах-эд-Дин, сообщило информационное агентство Shafaq со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.
“Американский БПЛА потерпел крушение в районе Эль-Алам на севере провинции Салах-эд-Дин”, - сказал источник.
Агентство сообщает, что на основании полученных им фото крушение в Ираке потерпел, предположительно, MQ-9 Reaper.
Ориентировочная стоимость одного БПЛА этой модели - 34 миллиона долларов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
3 марта, 08:00
 
В миреСШАСалах-эд-Дин (мухафаза)ИракВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала