В Калужской области уничтожили два беспилотника
В Калужской области уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 04.03.2026
В Калужской области уничтожили два беспилотника
Два БПЛА уничтожены в Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T13:24:00+03:00
2026-03-04T13:24:00+03:00
2026-03-04T13:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
калужская область
владислав шапша
безопасность
калужская область
калужская область, владислав шапша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Владислав Шапша, Безопасность
В Калужской области уничтожили два беспилотника
Над Калужской областью сбили два беспилотника, никто не пострадал