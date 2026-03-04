https://ria.ru/20260304/bespilotnik-2078363064.html
В небе над Саудовской Аравией сбили беспилотник
В небе над Саудовской Аравией сбили беспилотник
Минобороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате и уничтожении беспилотника в небе над Восточной провинцией. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T08:17:00+03:00
2026-03-04T08:17:00+03:00
2026-03-04T08:26:00+03:00
в мире
саудовская аравия
восточная провинция (саудовская аравия)
военная операция сша и израиля против ирана
саудовская аравия
восточная провинция (саудовская аравия)
В мире, Саудовская Аравия, Восточная провинция (Саудовская Аравия), Военная операция США и Израиля против Ирана
В небе над Саудовской Аравией сбили беспилотник
МО Саудовской Аравии заявило об уничтожении дрона над Восточной провинцией