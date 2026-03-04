Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии не планируют вводить возрастные ограничения в соцсетях - РИА Новости, 04.03.2026
15:53 04.03.2026
В Белоруссии не планируют вводить возрастные ограничения в соцсетях
В Белоруссии не планируют вводить возрастные ограничения в соцсетях - РИА Новости, 04.03.2026
В Белоруссии не планируют вводить возрастные ограничения в соцсетях
Власти Белоруссии пока не собираются вводить ограничения на пользование соцсетями для детей и подростков, заявил первый заместитель главы администрации... РИА Новости, 04.03.2026
В Белоруссии не планируют вводить возрастные ограничения в соцсетях

Перцов: в Белоруссии не планируют вводить возрастные ограничения в соцсетях

© Depositphotos.com / kleberpicuiМальчик в наушниках
Мальчик в наушниках - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Depositphotos.com / kleberpicui
Мальчик в наушниках. Архивное фото
МИНСК, 4 мар - РИА Новости. Власти Белоруссии пока не собираются вводить ограничения на пользование соцсетями для детей и подростков, заявил первый заместитель главы администрации президента республики Владимир Перцов.
"Государственные администрации (ряда - ред.) стран предпринимают меры, ограничивающие соцсети для детей до определенного возраста под предлогом их коварных алгоритмов, психического воздействия, допуская порог вхождения уже в более-менее сознательном возрасте. Принимать регуляционные решения в отношении ограничений по возрасту или каким-то еще параметрам мы пока не собираемся", - приводит слова Перцова агентство Белта.
Книга Виктора Пелевина Лампа Мафусаила, или крайняя битва чекистов с масонами - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Роман Пелевина запретили в Белоруссии
27 февраля, 10:32
Первый замглавы президентской администрации отметил, что властям "достаточно эффективно удается продвигать свою правду в отношении страны" через соцсети, которые имеют все большее влияние на молодежь.
Перцов указал на отсутствие действенных механизмов контроля доступа в соцсети. "Пока алгоритм подтверждения своего возраста молодыми людьми достаточно сложен. Нет гарантии, какой именно пользователь в данный момент входит под тем или иным ником в социальную сеть", - сказал он.
При этом, по словам первого замглавы администрации президента Белоруссии, через игровые платформы и соцсети социальные сети и игровые платформы собирают персональные данные несовершеннолетних, требуя от них предъявить скан или фото паспорта или иного документа. "Чтобы всю цифровую правду об этом персонаже собрать воедино в определенном банке хранения для понимания, кто и под каким ником входит, какие ресурсы посещает, во что играет, что гуглит, пересылает. Мы это видим, наблюдаем, пока делаем только предварительные выводы", - сказал Перцов.
В последнее время все больше стран стремятся ограничить влияние соцсетей на подрастающее поколение. Правительство Австралии с 10 декабря 2025 года ввело запрет на использование стриминговой платформы Twitch для лиц младше 16 лет. Аналогичные ограничения будут введены в Австралии и в отношении других крупных соцсетей. О подобных планах со стороны властей заявляли также в Дании, Испании, Греции, Турции, Франции и Великобритании. Агентство Блумберг передавало 18 февраля со ссылкой на правительственные документы, что Ирландия также рассматривает возможность ввести возрастные ограничения для пользователей соцсетей.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
На "Разговорах о важном" детям расскажут, как не стать жертвой мошенников
2 марта, 02:06
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
