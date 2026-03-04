В Белоруссии не планируют вводить возрастные ограничения в соцсетях

МИНСК, 4 мар - РИА Новости. Власти Белоруссии пока не собираются вводить ограничения на пользование соцсетями для детей и подростков, заявил первый заместитель главы администрации президента республики Владимир Перцов.

"Государственные администрации (ряда - ред.) стран предпринимают меры, ограничивающие соцсети для детей до определенного возраста под предлогом их коварных алгоритмов, психического воздействия, допуская порог вхождения уже в более-менее сознательном возрасте. Принимать регуляционные решения в отношении ограничений по возрасту или каким-то еще параметрам мы пока не собираемся", - приводит слова Перцова агентство Белта

Первый замглавы президентской администрации отметил, что властям "достаточно эффективно удается продвигать свою правду в отношении страны" через соцсети, которые имеют все большее влияние на молодежь.

Перцов указал на отсутствие действенных механизмов контроля доступа в соцсети. "Пока алгоритм подтверждения своего возраста молодыми людьми достаточно сложен. Нет гарантии, какой именно пользователь в данный момент входит под тем или иным ником в социальную сеть", - сказал он.

При этом, по словам первого замглавы администрации президента Белоруссии , через игровые платформы и соцсети социальные сети и игровые платформы собирают персональные данные несовершеннолетних, требуя от них предъявить скан или фото паспорта или иного документа. "Чтобы всю цифровую правду об этом персонаже собрать воедино в определенном банке хранения для понимания, кто и под каким ником входит, какие ресурсы посещает, во что играет, что гуглит, пересылает. Мы это видим, наблюдаем, пока делаем только предварительные выводы", - сказал Перцов.