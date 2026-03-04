Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Белгородскую область более 100 беспилотниками за сутки - РИА Новости, 04.03.2026
11:59 04.03.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область более 100 беспилотниками за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область более 100 беспилотниками за сутки - РИА Новости, 04.03.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область более 100 беспилотниками за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали девять районов Белгородской области более 100 беспилотниками, три человека обратились за медицинской помощью,... РИА Новости, 04.03.2026
белгородская область
украина
грайворон
вячеслав гладков
происшествия
безопасность
белгородская область
украина
грайворон
белгородская область, украина, грайворон, вячеслав гладков, происшествия, безопасность
Белгородская область, Украина, Грайворон, Вячеслав Гладков, Происшествия, Безопасность
ВСУ атаковали Белгородскую область более 100 беспилотниками за сутки

ВСУ атаковали девять районов Белгородской области более 100 БПЛА за сутки

БЕЛГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали девять районов Белгородской области более 100 беспилотниками, три человека обратились за медицинской помощью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 39 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 16 снарядов и зафиксированы атаки 109 БПЛА, из них 38 сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, шести частных домовладениях, двух объектах инфраструктуры, предприятии, двух коммерческих объектах и 17 транспортных средствах.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В Белгородской области женщина пострадала при детонации дрона ВСУ
3 марта, 18:59
"В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Глотово, Гора-Подол, Дунайка, Замостье, Мокрая Орловка, Почаево, Рождественка и Смородино выпущено 11 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и совершены атаки 23 беспилотников, три из которых сбиты. В городе Грайворон в результате детонации дрона женщина получила баротравму", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский, Борисовский и Волоконовский округа атакованы 17 беспилотниками, 12 из которых сбиты и подавлены, по Краснояружскому округу выпущено пять боеприпасов и нанесены удары 43 беспилотников, четыре из которых подавлены и сбиты. По словам главы области, над Валуйским, Губкинским и Яковлевским округами сбиты семь беспилотников, в Шебекинском округе произведены атаки 19 беспилотников, 12 из которых сбиты и подавлены. В больницу обратился мужчина, пострадавший 18 февраля, он направлен в областную клиническую больницу, ещё один мужчина, который пострадал от детонации FPV-дрона в городе Шебекино 2 марта, также обратился в больницу, уточнил губернатор.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Под Белгородом мужчину задержали по подозрению в поджоге тепловоза
3 марта, 18:00
 
Белгородская областьУкраинаГрайворонВячеслав ГладковПроисшествияБезопасность
 
 
