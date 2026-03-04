Остекление балкона может подорожать в 2026 году, рассказал эксперт

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Цена на остекленение балкона в 2026 году может вырасти по сравнению с 2025 годом, рассказал интернет-порталу Цена на остекленение балкона в 2026 году может вырасти по сравнению с 2025 годом, рассказал интернет-порталу "Газета.ru" эксперт рынка производства оконных систем, руководитель маркетинга и рекламы компании MELKE Никита Петюшин.

"По его оценке, остекление балконов станет дороже на 10 тысяч рублей", - пишет газета, ссылаясь на слова Петюшина.

Он пояснил, что, к примеру, остекление балкона площадью 3-5 квадратных метров в 2025 году стоило 90 тысяч рублей, а в 2026-м за аналогичную площадь покупателям нужно будет заплатить примерно 100 тысяч рублей.

По словам эксперта, запрос на остекление балкона в крупных городах стал встречаться реже: доля старого жилого фонда, где балконы строились открытыми, сокращается, а собственники, которые хотели остеклить балкон, сделали это еще 10-20 лет назад.