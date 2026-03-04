https://ria.ru/20260304/balkon-2078428052.html
Остекление балкона может подорожать в 2026 году, рассказал эксперт
Остекление балкона может подорожать в 2026 году, рассказал эксперт - РИА Новости, 04.03.2026
Остекление балкона может подорожать в 2026 году, рассказал эксперт
Цена на остекленение балкона в 2026 году может вырасти по сравнению с 2025 годом, рассказал интернет-порталу "Газета.ru" эксперт рынка производства оконных... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T12:39:00+03:00
2026-03-04T12:39:00+03:00
2026-03-04T12:39:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574858710_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ad567134745c0713afa662d4f8a69224.jpg
https://ria.ru/20260105/shtraf-2066419138.html
https://realty.ria.ru/20260106/remont-2062581782.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574858710_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d07cb1feda7ff2c1478cd9290cd0f9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Остекление балкона может подорожать в 2026 году, рассказал эксперт
Петюшин: остекление балкона может подорожать в 2026 году
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
Цена на остекленение балкона в 2026 году может вырасти по сравнению с 2025 годом, рассказал интернет-порталу "Газета.ru"
эксперт рынка производства оконных систем, руководитель маркетинга и рекламы компании MELKE Никита Петюшин.
"По его оценке, остекление балконов станет дороже на 10 тысяч рублей", - пишет газета, ссылаясь на слова Петюшина.
Он пояснил, что, к примеру, остекление балкона площадью 3-5 квадратных метров в 2025 году стоило 90 тысяч рублей, а в 2026-м за аналогичную площадь покупателям нужно будет заплатить примерно 100 тысяч рублей.
По словам эксперта, запрос на остекление балкона в крупных городах стал встречаться реже: доля старого жилого фонда, где балконы строились открытыми, сокращается, а собственники, которые хотели остеклить балкон, сделали это еще 10-20 лет назад.
При этом, есть запрос на обновление систем, и теперь покупатели перед принятием решения тщательно выбирают. Но в регионах динамика спроса на первичную установку сохраняется, а Москва в части оконных конструкций смотрит в сторону более ярких решений. Например, сейчас набирают популярность цветные оконные рамы или алюминиевые, заключил Петюшин.