04.03.2026
12:39 04.03.2026
Остекление балкона может подорожать в 2026 году, рассказал эксперт
Остекление балкона может подорожать в 2026 году, рассказал эксперт - РИА Новости, 04.03.2026
Остекление балкона может подорожать в 2026 году, рассказал эксперт
Цена на остекленение балкона в 2026 году может вырасти по сравнению с 2025 годом, рассказал интернет-порталу "Газета.ru" эксперт рынка производства оконных... РИА Новости, 04.03.2026
2026
Остекление балкона может подорожать в 2026 году, рассказал эксперт

Петюшин: остекление балкона может подорожать в 2026 году

Балкон жилого дома. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Цена на остекленение балкона в 2026 году может вырасти по сравнению с 2025 годом, рассказал интернет-порталу "Газета.ru" эксперт рынка производства оконных систем, руководитель маркетинга и рекламы компании MELKE Никита Петюшин.
"По его оценке, остекление балконов станет дороже на 10 тысяч рублей", - пишет газета, ссылаясь на слова Петюшина.
5 января, 02:49
Россиян предупредили о штрафах за ремонт в квартире
Россиян предупредили о штрафах за ремонт в квартире
5 января, 02:49
Он пояснил, что, к примеру, остекление балкона площадью 3-5 квадратных метров в 2025 году стоило 90 тысяч рублей, а в 2026-м за аналогичную площадь покупателям нужно будет заплатить примерно 100 тысяч рублей.
По словам эксперта, запрос на остекление балкона в крупных городах стал встречаться реже: доля старого жилого фонда, где балконы строились открытыми, сокращается, а собственники, которые хотели остеклить балкон, сделали это еще 10-20 лет назад.
При этом, есть запрос на обновление систем, и теперь покупатели перед принятием решения тщательно выбирают. Но в регионах динамика спроса на первичную установку сохраняется, а Москва в части оконных конструкций смотрит в сторону более ярких решений. Например, сейчас набирают популярность цветные оконные рамы или алюминиевые, заключил Петюшин.
Замена пола - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Эксперты прогнозируют подорожание ремонта в 2026 году на 10-15%
6 января, 06:00
 
