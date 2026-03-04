https://ria.ru/20260304/bali-2078341303.html
Украинку выдворили с Бали за антироссийскую акцию
Украинку выдворили с Бали за антироссийскую акцию - РИА Новости, 04.03.2026
Украинку выдворили с Бали за антироссийскую акцию
Гражданка Украины Юлия Криворук рассказала в соцсетях, что была выдворена с индонезийского острова Бали на шесть месяцев после проведения антироссийской акции в РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T03:01:00+03:00
2026-03-04T03:01:00+03:00
2026-03-04T03:01:00+03:00
в мире
бали
украина
индонезия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831274578_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_0b0f79e02a30e4e26217a413e8c3b86b.jpg
https://ria.ru/20260213/geraskevich-2074267364.html
https://ria.ru/20260226/ukraina-2076785145.html
бали
украина
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831274578_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ff159a2069dc419924061a69266b0c85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бали, украина, индонезия
В мире, Бали, Украина, Индонезия
Украинку выдворили с Бали за антироссийскую акцию
Украинку Криворук выдворили с Бали после антироссийской акции с танцем с цепями
ДЖАКАРТА, 4 мар - РИА Новости. Гражданка Украины Юлия Криворук рассказала в соцсетях, что была выдворена с индонезийского острова Бали на шесть месяцев после проведения антироссийской акции в виде "танца с цепями".
Как выяснило РИА Новости, инцидент произошел 29 октября 2025 года в популярном районе Убуд на острове Бали
.
"Друзья, любые акции в Индонезии
запрещены! Я устроила перформативную манифестацию на улице в Убуде… И после моих танцев с цепями и громкого поведения меня повязали", - написала украинка в сторис Instagram*.
Украинка добавила, что после "танцев с цепями" ее задержали и запретили въезд на Бали на шесть месяцев. При этом девушка посетовала, что некоторые ее соотечественники на Бали не посочувствовали ее ситуации.
"Меня бросил в тюрьме "украинец", которого триггерила украинская речь", - пожаловалась Криворук.
При этом она пообещала подписчикам, что теперь будет "лечить кукуху", копая грядки в Португалии
.
Как выяснило РИА Новости, 24 февраля украинцы на Бали хотели провести акцию протеста у здания российского генерального консульства, однако не смогли найти, где оно находится.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.