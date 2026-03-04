Рейтинг@Mail.ru
Украинку выдворили с Бали за антироссийскую акцию - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:01 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/bali-2078341303.html
Украинку выдворили с Бали за антироссийскую акцию
Украинку выдворили с Бали за антироссийскую акцию - РИА Новости, 04.03.2026
Украинку выдворили с Бали за антироссийскую акцию
Гражданка Украины Юлия Криворук рассказала в соцсетях, что была выдворена с индонезийского острова Бали на шесть месяцев после проведения антироссийской акции в РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T03:01:00+03:00
2026-03-04T03:01:00+03:00
в мире
бали
украина
индонезия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831274578_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_0b0f79e02a30e4e26217a413e8c3b86b.jpg
https://ria.ru/20260213/geraskevich-2074267364.html
https://ria.ru/20260226/ukraina-2076785145.html
бали
украина
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831274578_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ff159a2069dc419924061a69266b0c85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бали, украина, индонезия
В мире, Бали, Украина, Индонезия
Украинку выдворили с Бали за антироссийскую акцию

Украинку Криворук выдворили с Бали после антироссийской акции с танцем с цепями

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции на Бали
Сотрудник полиции на Бали - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции на Бали. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДЖАКАРТА, 4 мар - РИА Новости. Гражданка Украины Юлия Криворук рассказала в соцсетях, что была выдворена с индонезийского острова Бали на шесть месяцев после проведения антироссийской акции в виде "танца с цепями".
Как выяснило РИА Новости, инцидент произошел 29 октября 2025 года в популярном районе Убуд на острове Бали.
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Украинский провокатор издевается над главой МОК: самый глупый скандал Игр
13 февраля, 18:35
"Друзья, любые акции в Индонезии запрещены! Я устроила перформативную манифестацию на улице в Убуде… И после моих танцев с цепями и громкого поведения меня повязали", - написала украинка в сторис Instagram*.
Украинка добавила, что после "танцев с цепями" ее задержали и запретили въезд на Бали на шесть месяцев. При этом девушка посетовала, что некоторые ее соотечественники на Бали не посочувствовали ее ситуации.
"Меня бросил в тюрьме "украинец", которого триггерила украинская речь", - пожаловалась Криворук.
При этом она пообещала подписчикам, что теперь будет "лечить кукуху", копая грядки в Португалии.
Как выяснило РИА Новости, 24 февраля украинцы на Бали хотели провести акцию протеста у здания российского генерального консульства, однако не смогли найти, где оно находится.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Отдых на Бали - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Украинцы советуют друг другу не конфликтовать с россиянами в Индонезии
26 февраля, 04:05
 
В миреБалиУкраинаИндонезия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала