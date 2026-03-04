Украинку выдворили с Бали за антироссийскую акцию

ДЖАКАРТА, 4 мар - РИА Новости. Гражданка Украины Юлия Криворук рассказала в соцсетях, что была выдворена с индонезийского острова Бали на шесть месяцев после проведения антироссийской акции в виде "танца с цепями".

Как выяснило РИА Новости, инцидент произошел 29 октября 2025 года в популярном районе Убуд на острове Бали

"Друзья, любые акции в Индонезии запрещены! Я устроила перформативную манифестацию на улице в Убуде… И после моих танцев с цепями и громкого поведения меня повязали", - написала украинка в сторис Instagram*.

Украинка добавила, что после "танцев с цепями" ее задержали и запретили въезд на Бали на шесть месяцев. При этом девушка посетовала, что некоторые ее соотечественники на Бали не посочувствовали ее ситуации.

"Меня бросил в тюрьме "украинец", которого триггерила украинская речь", - пожаловалась Криворук.

При этом она пообещала подписчикам, что теперь будет "лечить кукуху", копая грядки в Португалии

Как выяснило РИА Новости, 24 февраля украинцы на Бали хотели провести акцию протеста у здания российского генерального консульства, однако не смогли найти, где оно находится.