https://ria.ru/20260304/babenko-2077108433.html
Алена Бабенко рассказала, об отношении к интимным сценам в кино
Алена Бабенко рассказала, об отношении к интимным сценам в кино - РИА Новости, 04.03.2026
Алена Бабенко рассказала, об отношении к интимным сценам в кино
Алена Бабенко в интервью РИА Новости призналась, что не приемлет мат в кино и о том, как нужно снимать интимные сцены. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T04:17:00+03:00
2026-03-04T04:17:00+03:00
2026-03-04T04:17:00+03:00
культура
алена бабенко
кино
знаменитости
интервью - культура
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077094182_0:150:854:630_1920x0_80_0_0_ba5e71adcc61fcec3e05d8233b246319.jpg
https://ria.ru/20251105/banschikova-2051475776.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077094182_0:70:854:711_1920x0_80_0_0_b167c41a0d74ef561cf2405f188933b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алена бабенко, кино, знаменитости, интервью - культура, новости культуры
Культура, Алена Бабенко, Кино, Знаменитости, Интервью - Культура, Новости культуры
Алена Бабенко рассказала, об отношении к интимным сценам в кино
Бабенко рассказала, как нужно снимать интимные сцены в кино
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Алена Бабенко в интервью РИА Новости призналась, что не приемлет мат в кино и о том, как нужно снимать интимные сцены.
"Мат не приемлю. Неинтересные, тупые, неестественные диалоги. Откровенные сцены иногда в контексте рассказа необходимы. И тут важно, как это снять. Я за художественное выражение чувств и страстей. Это должно быть кинематографично и красиво", — отметила актриса.
Алена Бабенко снялась в более чем ста кинопроектах. Популярность пришла к ней после главной роли в фильме "Водитель для Веры". Актриса служит в театре "Современник", где задействована в основных спектаклях репертуара. Сейчас она играет одну из главных героинь в масштабном историческом проекте Ольги Акатьевой "Три струны".
Полностью интервью читайте на сайте ria.ru.