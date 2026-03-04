Рейтинг@Mail.ru
Алена Бабенко рассказала, на что готова ради интересной роли - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:47 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/babenko-2077107719.html
Алена Бабенко рассказала, на что готова ради интересной роли
Алена Бабенко рассказала, на что готова ради интересной роли - РИА Новости, 04.03.2026
Алена Бабенко рассказала, на что готова ради интересной роли
Алена Бабенко рассказала в интервью РИА Новости, помогает ли красивая внешность в актерской карьере и на какие эксперименты она готова пойти ради роли. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T02:47:00+03:00
2026-03-04T02:47:00+03:00
культура
алена бабенко
интервью - культура
новости культуры
знаменитости
кино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077094204_0:141:1280:861_1920x0_80_0_0_0c17dc5f5199650fc9cfccbe60344106.jpg
https://ria.ru/20260210/burunov-2069915124.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077094204_0:21:1280:981_1920x0_80_0_0_413c30614c19218352981d323113ee8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алена бабенко, интервью - культура, новости культуры, знаменитости, кино
Культура, Алена Бабенко, Интервью - Культура, Новости культуры, Знаменитости, Кино
Алена Бабенко рассказала, на что готова ради интересной роли

Бабенко призналась, что ради роли готова на любые эксперименты со внешностью

© Фото предоставлено Агентством талантов Марины КарнаевойАлена Бабенко
Алена Бабенко - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото предоставлено Агентством талантов Марины Карнаевой
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Алена Бабенко рассказала в интервью РИА Новости, помогает ли красивая внешность в актерской карьере и на какие эксперименты она готова пойти ради роли.
"Роль, считаю, мне удается не благодаря внешности, а когда я чувствую своего персонажа, перевоплощаюсь. И тогда я готова ради работы на любые эксперименты с внешностью. Я бы хотела, чтобы режиссер мне сказал: "Ален, давай ты пять килограмм сбросишь. Ты мне нужна дистрофиком". Но таких предложений не поступало", — призналась артистка.
Алена Бабенко снялась в более чем ста кинопроектах. Популярность пришла к ней после главной роли в фильме "Водитель для Веры". Актриса служит в театре "Современник", где задействована в основных спектаклях репертуара. Сейчас она играет одну из главных героинь в масштабном историческом проекте Ольги Акатьевой "Три струны".
Полностью интервью читайте на сайте ria.ru.
Сергей Бурунов - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Сергей Бурунов на грани: откровенные истории популярного актера
10 февраля, 15:30
 
КультураАлена БабенкоИнтервью - КультураНовости культурыЗнаменитостиКино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала