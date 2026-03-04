Алена Бабенко рассказала, на что готова ради интересной роли

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Алена Бабенко рассказала в интервью РИА Новости, помогает ли красивая внешность в актерской карьере и на какие эксперименты она готова пойти ради роли.

"Роль, считаю, мне удается не благодаря внешности, а когда я чувствую своего персонажа, перевоплощаюсь. И тогда я готова ради работы на любые эксперименты с внешностью. Я бы хотела, чтобы режиссер мне сказал: "Ален, давай ты пять килограмм сбросишь. Ты мне нужна дистрофиком". Но таких предложений не поступало", — призналась артистка.

Алена Бабенко снялась в более чем ста кинопроектах. Популярность пришла к ней после главной роли в фильме "Водитель для Веры". Актриса служит в театре "Современник", где задействована в основных спектаклях репертуара. Сейчас она играет одну из главных героинь в масштабном историческом проекте Ольги Акатьевой "Три струны".