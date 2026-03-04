Рейтинг@Mail.ru
Двух сотрудников посольства России эвакуировали из Ирана через Азербайджан - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/azerbajdzhan-2078383579.html
Двух сотрудников посольства России эвакуировали из Ирана через Азербайджан
Двух сотрудников посольства России эвакуировали из Ирана через Азербайджан - РИА Новости, 04.03.2026
Двух сотрудников посольства России эвакуировали из Ирана через Азербайджан
Двое сотрудников посольства России в Тегеране эвакуированы из Ирана через азербайджанскую границу, сообщили РИА Новости в государственной пограничной службе... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T10:07:00+03:00
2026-03-04T10:07:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
азербайджан
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582338026_0:251:3076:1981_1920x0_80_0_0_2d6bc42a0670e2a77f9ade3e1c9383c4.jpg
https://ria.ru/20260303/turkmenija-2078110309.html
иран
тегеран (город)
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582338026_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_c62b68a0a11c50f20b42f1bff703de35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), азербайджан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), Азербайджан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Двух сотрудников посольства России эвакуировали из Ирана через Азербайджан

РИА Новости: Двух сотрудников посольства РФ вывезли из Ирана через Азербайджан

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАзербайджанский пограничник
Азербайджанский пограничник - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Азербайджанский пограничник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАКУ, 4 мар - РИА Новости. Двое сотрудников посольства России в Тегеране эвакуированы из Ирана через азербайджанскую границу, сообщили РИА Новости в государственной пограничной службе Азербайджана.
"Группа из порядка 120 граждан Российской Федерации, проживающих в Исламской Республике Иран и работающих в различных сферах, эвакуированы на территорию Азербайджана через пограничный пункт "Астара" (на юге республики - ред.). Среди них были и двое сотрудников российского посольства в Иране", - сообщили в погранслужбе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Флаг Туркменистана - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Туркмения открыла новые КПП на границе с Ираном, доступные для эвакуации
3 марта, 10:16
 
В миреИранТегеран (город)АзербайджанВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала