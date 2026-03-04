https://ria.ru/20260304/azerbajdzhan-2078383579.html
Двух сотрудников посольства России эвакуировали из Ирана через Азербайджан
Двух сотрудников посольства России эвакуировали из Ирана через Азербайджан - РИА Новости, 04.03.2026
Двух сотрудников посольства России эвакуировали из Ирана через Азербайджан
Двое сотрудников посольства России в Тегеране эвакуированы из Ирана через азербайджанскую границу, сообщили РИА Новости в государственной пограничной службе... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T10:07:00+03:00
